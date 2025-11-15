Magia en el aire en Corralejo: el festival que convierte el cielo en un show coreografiado

El 38º Festival Internacional de Cometas de Corralejo volvió a transformar la bahía en un enorme escenario abierto donde el vuelo acrobático se convirtió en el principal reclamo. Con viento constante, cielo despejado y un ambiente casi veraniego, las playas de La Oliva se llenaron de visitantes cautivados por un fenómeno que combina precisión técnica, arte visual y tradición.

Las coreografías más aplaudidas fueron las ejecutadas por el prestigioso equipo italiano Team 4x4, formado por Luca Domeniconi, Stefano Silva, Elena Valesi y Marco Bandera, habituales en competiciones europeas y con podios internacionales a sus espaldas. Sus cometas sincronizadas, maniobradas a partir de órdenes comunes como “right”, “down” o el ya clásico “I love you”, dibujaron en el cielo figuras que dejaron perplejos a los espectadores.

La disciplina del vuelo acrobático con cometa está reconocida en campeonatos europeos y respaldada por estudios sobre dinámica del vuelo y aerodinámica ligera, como los publicados por la NASA o por la American Kitefliers Association, que detalla las bases técnicas de estas maniobras.

Coordinación extrema: el secreto de la perfección

En exhibiciones como estas, lo que más se valora es la precisión, la complejidad técnica y la capacidad de mantener la armonía en grupo sin que los hilos se crucen, un reto tan visual como técnico. Según los miembros del equipo, no se trata de entrenar horas sino jornadas completas, con prácticas exhaustivas que permiten ejecutar figuras sin margen de error.

En eventos internacionales se han conseguido sincronizar hasta 87 cometistas a la vez, un récord europeo citado en diferentes foros de especialistas en cometas de tracción y vuelo acrobático. En Corralejo, este año se ha visto hasta una decena de acróbatas en perfecta coordinación.

Un festival para todas las edades

El ambiente no fue solo deportivo. La jornada se completó con talleres medioambientales, actividades infantiles, elaboración de cometas y grandes estructuras hinchables como King Kong, Spiderman y Batman, de más de seis metros. Más de un centenar de asistentes pasaron por estas propuestas concebidas para el público familiar.

La visita del centro de mayores de La Oliva añadió uno de los momentos más emotivos: muchos se reencontraron con un juego que marcó su infancia, demostrando que la pasión por las cometas no tiene edad.

Los drones conquistan el cielo nocturno

Si el día pertenece al viento, la noche lo hace a la tecnología. La bahía acogió el estreno mundial de “Horizonte Abstracto”, un show nocturno con más de 300 drones sincronizados formando figuras tridimensionales que se transformaban al ritmo de la música. Se trata del espectáculo con mayor número de drones jamás realizado en la isla.

Figuras geométricas, flores luminosas, espirales y un homenaje al municipio de La Oliva y a sus tradicionales cometas fueron algunos de los momentos más aplaudidos por los miles de asistentes que abarrotaron el paseo y la playa. El cierre incluyó conciertos, entre ellos un Tributo a Coldplay y la actuación de Salvapantallas.

Los estudios sobre espectáculos con drones, como los realizados por Intel Drone Light Shows, explican cómo estas coreografías lumínicas funcionan gracias a algoritmos de navegación, geolocalización milimétrica y programación artística.

El evento está organizado por la Concejalía de Turismo de La Oliva, con el apoyo del Cabildo de Fuerteventura, el Gobierno de Canarias a través de Promotur Turismo Islas Canarias, y marcas como Binter y RIU Hotels & Resorts.