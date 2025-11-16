Corralejo clausura la edición más colorida y sostenible de su festival de cometas

El Festival Internacional de Cometas de Corralejo 2025 baja el telón con un balance extraordinariamente positivo y reafirmando su posición como un evento único en Europa, no solo por su espectacularidad visual, sino por su firme compromiso con la sostenibilidad y el respeto por el entorno natural.

Un cierre multitudinario en un escenario natural inigualable

La 38ª edición del festival deja imágenes inolvidables en el Parque Natural de las Dunas de Corralejo, donde miles de visitantes pudieron disfrutar del cielo teñido por cometas de múltiples tamaños, diseños y colores. A lo largo de casi una semana, el programa combinó exhibiciones y actividades que pusieron el foco en la protección ambiental y en la divulgación entre públicos de todas las edades.

Las condiciones meteorológicas acompañaron durante toda la semana, con viento estable, sol y unas temperaturas más propias de la primavera que del mes de noviembre. Esto permitió que más de 200 cometistas llegados de toda Europa desplegaran sus habilidades tanto en vuelo estático como acrobático, convirtiendo el entorno costero de las dunas en un auténtico espectáculo visual.

Además, el público pudo disfrutar de un amplio calendario de propuestas familiares: talleres educativos, rutas y visitas medioambientales, concursos o acciones divulgativas sobre el ecosistema local. La programación nocturna volvió a ser uno de los grandes atractivos, con conciertos y el ya emblemático espectáculo de drones celebrado en la Bahía de Corralejo, que este año superó los 300 drones sobrevolando el cielo, registrando llenos absolutos tanto el viernes como el sábado.

El promotor del festival, Raúl Rivero, destacó la magnitud creciente del evento: “Estamos muy satisfechos de los resultados de esta edición. El público ha respondido con entusiasmo y la playa ha estado muy animada jornada a jornada”. Subrayó además la creciente relevancia internacional del encuentro: “Los cometistas fijan en su calendario la fecha del festival; Corralejo ya es un referente en toda Europa y la cita figura entre las más importantes del mundo”.

El broche final llegó con la última exhibición de cometas acrobáticas, que volvió a sorprender por su coordinación y precisión, y con el popular combate de cometas Rokaku, una de las tradiciones más esperadas, en la que los participantes tratan de derribar la cometa rival mediante movimientos técnicos y rápidas maniobras. Tras esta vibrante competición, la entrega de trofeos puso fin a un festival que ya mira hacia su próxima edición, cuando los cielos de Fuerteventura volverán a llenarse de color.

El evento está organizado por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de La Oliva, con el apoyo de la Consejería de Turismo del Cabildo de Fuerteventura y del Gobierno de Canarias, a través de Promotur Turismo Islas Canarias y su marca “Islas Canarias, Latitud de Vida”. También colaboran Binter y RIU Hotels & Resorts.