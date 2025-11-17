Fuerteventura renueva su certificación Starlight hasta 2029 tras constatar avances en la protección del cielo nocturno

Cabildo de Fuerteventura y a la Reserva de la Biosfera deben promover una ordenanza insular de protección del cielo nocturno unificada y de obligado cumplimiento. Así lo recomienda la Fundación Starlight. A pesar de ello, ha renovado la condición de Reserva Starlight hasta el año 2029.

En julio de 2015, Fuerteventura fue declarada Reserva Starlight, un reconocimiento internacional impulsado por la UNESCO que protege la calidad del cielo nocturno como patrimonio científico, cultural y medioambiental. Con esta declaración, la isla se sumó a un selecto grupo de territorios que han hecho de la protección del cielo nocturno un eje de desarrollo sostenible.

La Fundación Starlight ha elevado el rigor científico en el informe de 2025 al introducir un exigente análisis cuantitativo que utiliza datos de la red AERONET de la NASA para cuantificar los niveles de transparencia de los cielos, así como el impacto de la calima y los aerosoles, estimando que afecta a un 15-20% de las noches despejadas al año.

Se constata a partir de este estudio un progreso significativo en la mitigación de la contaminación lumínica en sitios clave como Cofete, donde la Consejería insular de Turismo desarrolla un proyecto de alumbrado público fotovoltaico sensible a preservar la espectacularidad de los cielos que cuenta con financiación europea de los fondos Next Generation dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) en el marco del programa «Fuerte por Naturaleza». Así mismo también se subrayan los avances realizados en Betancuria y en La Oliva con un proyecto masivo de 5.000 puntos de luz.

Entre las propuestas de mejora de la Fundación, los evaluadores instan al Cabildo insular y a la Reserva de la Biosfera a promover una ordenanza insular de protección del cielo nocturno unificada y de obligado cumplimiento, en coherencia con la Ley del Cielo de Canarias, ya que este sigue siendo el riesgo más significativo para la sostenibilidad de la Reserva Starlight, a pesar de los avances en infraestructuras.

También se sugiere establecer una Red Permanente de Monitoreo de la Calidad del Cielo con fotómetros automáticos fijos, completar la transición al alumbrado público 100% Starlight con un cronograma definido y objetivos de cara al año 2027. Además, se insta a la Reserva de la Biosfera a formalizar la colaboración con el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) para asegurar el máximo rigor científico.

La presidenta insular, Lola García, valora positivamente «la renovación de la certificación, que supone un reconocimiento al compromiso de Fuerteventura en la defensa de la calidad de su cielo y sus valores científicos, naturales y culturales. Unos valores que debemos defender, ya que forman parte de los atractivos de la Isla y la identidad de la tierra majorera».

Cielo y astronomía

Desde la consejería de la Reserva de la Biosfera que dirige Marlene Figueroa, se subraya la importancia de proteger y revalorizar el patrimonio cultural y natural asociado al cielo y la astronomía, y «se considera como un éxito de gestión que entre las conclusiones del informe de la Fundación Starlight se destaque la excelencia astronómica mantenida de la isla, reconociendo el esfuerzo que viene realizándose por mantener un cielo nocturno de calidad excepcional».

Figueroa explica que desde el Cabildo se ha realizado un esfuerzo este año para reducir la contaminación lumínica y mejorar de forma considerable todos los parámetros que son evaluados. «Se hace un llamamiento a los técnicos de todas las administraciones de la Isla para que contribuyan en conservar este tesoro que son nuestros cielos, hoy admirados y que también guiaron a nuestros antepasados constituyendo parte esencial de sus creencias y ceremonias sagradas, es decir de nuestra identidad”.