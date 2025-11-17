Muere un peatón atropellado en Fuerteventura

Un hombre falleció este lunes tras ser atropellado en la carretera FV-2, en dirección a Las Salinas, en el municipio de Antigua. El suceso se produjo a las 13:38 horas, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.

El 1-1-2 recibió una llamada en la que se alertaba del atropello de un peatón. De inmediato, el centro coordinador activó los recursos de emergencia necesarios para atender la incidencia, movilizando una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), así como a la Guardia Civil.

A su llegada, el personal sanitario encontró al afectado en parada cardiorrespiratoria. Los equipos del SUC iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar básica y avanzada, aunque no pudieron revertir la situación, confirmándose finalmente su fallecimiento.

La Guardia Civil se hizo cargo de las diligencias correspondientes y de la investigación para esclarecer las circunstancias del atropello.