Juan Jesús Rodríguez Marichal: «La doble insularidad continúa perjudicando a la economía de Fuerteventura»

Mañana arranca una nueva edición de Africagua. ¿ Qué novedades presenta?

Africagua se ha consolidado como uno de los foros de agua y energías renovables más importantes del país y, especialmente, por su apuesta con el continente africano. El objetivo de este foro fue intentar que los empresarios conocieran de primera mano los proyectos que se estaban haciendo en África porque cuando acudían a las licitaciones llegaban tarde. Ahora sabemos con antelación qué proyectos se van a ejecutar, qué empresarios pueden optar a presentarse al concurso, con qué empresas africanas puedes concurrir a la licitación o sumar solvencias técnicas para poder llegar a la licitación. Por otro lado, a Africagua traemos los organismos multilaterales de financiación si tenían previstos algún proyecto lo consultan, ven las posibilidades de financiación. El éxito de Africagua está en la información que genera y creo que el producto estrella del foro son los encuentros B2B entre empresas , redactores de proyectos o financiadores. Nuestro objetivo es claro, promover el encuentro entre empresas, expertos y organizaciones del sector, creando sinergias entre Europa y África a través de Fuerteventura como punto de encuentro internacional.

¿ Qué países africanos acudirán a esta nueva cita ?

El área nuestra de influencia es la parte atlántica de África. El país invitado en esta ocasión es Mauritania. También asistirán a Africagua Marruecos, Senegal, Gambia, Ghana o Cabo Verde, entre otros. Además participan empresas españolas y canarias.

Otra de las novedades de esta edición son los premios Global Startup Competition.

Así es. El objetivo principal de esta convocatoria es el de premiar a las startups más innovadoras en modelo de negocio, y las más disruptivas en los sectores del agua y las energías renovables a nivel internacional. Además, las empresas ganadoras participarán en un programa formativo sobre incentivos fiscales en Canarias y transferencia universidad-empresa, proporcionando herramientas clave para el crecimiento de sus negocios. Los finalistas tendrán la oportunidad de presentar sus proyectos en el foro ante expertos internacionales y entidades de inversión, fortaleciendo así sus posibilidades de financiación y expansión en el mercado global. La competición, que cuenta con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria como secretaría técnica, otorgará dos premios de 10.000 y 5.000 euros a los proyectos más innovadores.

¿Se implica el Gobierno central en Africagua?

Nos conocen más en África que en la Península. Este año el esfuerzo ha sido intentar que las empresas peninsulares también participen. Contamos con la ayuda de la directora territorial del ICEX en las Palmas, Loreto Taborda, que ha hecho un gran trabajo no solo en la difusión del foro, sino que todos los agregados comerciales de la zona donde queremos que Africagua tenga influencia vengan a Fuerteventura. La participación este año es verdad que será muy potente.

Ha denunciado en reiteradas ocasiones que se marginan a Fuerteventura y Lanzarote en los criterios de reparto. ¿ Por qué ?

Tenemos el tema de la doble insularidad, un tema no resuelto y lo hace es que las políticas que se hacen terminan siendo discriminatorias a las islas no capitalinas. El tratarnos de forma igual lo que hace es discriminarnos más. La idea es que nos traten de forma diferente cuando somos diferentes y a veces habrá que hacer discriminación, pero discriminación positiva con el fin de conseguir ese equilibrio regional que tanto hablan. Los criterios de reparto no se pueden limitar al número de población o censo empresarial.

¿ Y como se puede resolver?

Hay herramientas, pero no voluntad. Un ejemplo es la conexión marítima con Tarfaya. Es una línea que perfectamente puede y debe estar en Fuerteventura. Con criterios economicistas las navieras pueden entender que les resulta más cómodo estar en el puerto de Gran Canaria u otro muelle. Lo que tiene que hacer el Gobierno de Canarias es que sea la isla de Fuerteventura para que pueda ser un elemento complementario y evitar el monocultivo que tenemos del turismo. Hablamos muchos de solucionar este tema pero las políticas no vienen.

¿ Cree necesario establecer una tasa turística?

Hay que tener mucha sensibilidad con el principal motor económico de la Isla, que es el turismo. La sensación que tiene la población es que crecemos en número de turistas, pero el nivel de satisfacción no crece en el mismo sentido. La tasa turística debe aplicarse siempre y cuando sea finalista para compensar el consumo de los visitantes sobre el paisaje, agua, carreteras, así como otras infraestructuras, entre otras infraestructuras. Sería lógico tener una tasa turística, pero no de todo al saco para ver después en qué se invierte. Tenga en cuenta que el consumo de agua por turista está en torno a 300-400 litros por visitante, mientras que el residente consume entre 130-140 litros. Hemos elegido una actividad económica altamente consumidora y la tasa turística debe ir encaminada a obtener las infraestructuras adecuadas y mejorar la calidad de vida no sólo de los residentes sino también de quienes nos visitan.

La Cámara y los empresarios se han quejado del enorme retraso en las licencias municipales para obras.

Es evidente. No se puede tardar en otorgarse una licencia un año o un año y medio para ejecutar un proyecto en Fuerteventura. Entre la iniciativa empresarial, encargar el proyecto y solicitar la licencia, la situación con la que intentas desarrollar el proyecto ya no tiene esa oportunidad que tenías al principio. La burocracia administrativa de los ayuntamientos está frenando la promoción privada de viviendas.

¿La falta de vivienda y mano de obra es una de las consecuencias?

Sin lugar a dudas, es una de las consecuencias. Además, sin mano de obra no se puede tener un desarrollo, en Fuerteventura existe falta de mano de obra por la falta de vivienda. No puedes traer trabajadores porque no tienes donde alojarlos. Se está creando un cuello de botella que aunque queramos crecer, sino se soluciona estos problemas antes, difícilmente podemos avanzar.

Ha denunciado en reiteradas ocasiones la doble insularidad que sufre Fuerteventura.

La doble insularidad continúa perjudicando a la economía majorera, no en vano ser una isla periférica condena al sector empresarial a un sobrecoste con respecto a las islas capitalinas. Esta situación viene originando un desequilibrio en la cesta de la compra respecto a los productos básicos. Uno de los causantes de esta situación se localiza en el transporte. Hay que exigir políticas específicas, como viene ocurriendo con las ‘islas verdes’ en la provincia occidental. Aquello de ‘tratar desigual a los desiguales’, frase que acuñó el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, por la desigualdad social que existe en Canarias. Tiene toda la razón del mundo don Casimiro de que hay que construir una Canarias más cohesionada, más justa y más habitable para todos.