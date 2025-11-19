Jorge Blass trae a Fuerteventura su espectáculo más íntimo y sorprendente

El reconocido ilusionista Jorge Blass regresa a Canarias con ILUSIONARTE, su nuevo espectáculo que propone una experiencia mágica en su forma más pura, cercana y emocional. La cita será el próximo 22 de noviembre a las 20:00 horas en el Auditorio Insular de Puerto del Rosario, en Fuerteventura, y promete una noche cargada de sorpresas, asombro y participación del público.

Con una puesta en escena minimalista y elegante, Blass apuesta en esta ocasión por un formato íntimo en el que la imaginación cobra vida ante los ojos del espectador. Lejos de los grandes aparatos y efectos escénicos, ILUSIONARTE se centra en la esencia de la magia: el misterio, la ilusión y la emoción que genera lo imposible.

El espectáculo busca reconectar al público con el asombro, ese sentimiento casi olvidado en la rutina diaria. Jorge Blass lo consigue mediante efectos visuales sorprendentes, rutinas originales cargadas de simbolismo y momentos interactivos que involucran directamente a los asistentes.

Un espectáculo para todos los públicos

ILUSIONARTE está pensado para todas las edades, lo que lo convierte en una propuesta ideal tanto para familias como para amantes del ilusionismo más exigente. Su enfoque universal y el tono emocional de cada número hacen que cada función sea única y personal.

El show no solo se ve, también se vive y se siente, gracias a un guion cuidadosamente trabajado que combina narración, humor, poesía visual y efectos imposibles. En palabras del propio Blass, “no es solo magia, es una invitación a sentir la ilusión como cuando éramos niños”.