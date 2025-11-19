Turismo invierte 4.3 millones en obras en la capital y La Oliva

La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, que dirige la majorera Jéssica de León, a través de la Dirección General de Infraestructuras, Sostenibilidad y Calidad Turística, financia actualmente en la isla de Fuerteventura la ejecución tres obras por un valor total de 4.345.362 euros.

En concreto, las actuaciones corresponden, por una parte, a la Avenida Bulevar Primero de Mayo, en Puerto del Rosario; y, por otra, al ‘Sendero Litoral, Adecentamiento Medioambiental y Accesibilidad del frente marítimo de Corralejo’, y el ‘Acondicionamiento y Reforma de las vías y espacios públicos para el cumplimiento del Plan de Accesibilidad en la Avenida Juan Carlos I’, ambas en el término municipal de La Oliva.

Se trata de un conjunto de obras que «no solo mejoran la accesibilidad, favoreciendo la movilidad de turistas y residentes, sino que permiten la recuperación de espacios deteriorados», señaló la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León. Además, añadió que «algunas de ellas posibilitan la generación de nuevas experiencias turísticas porque facilitan el disfrute del paisaje y de los entornos urbanos».

Plan de Infraestructuras

El Ayuntamiento de La Oliva ha remitido al Gobierno de Canarias un completo paquete de actuaciones estratégicas en infraestructuras, valorado en más de 11 millones de euros, con el objetivo de seguir modernizando el municipio y avanzar en la mejora de los servicios públicos y la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Este plan incluye proyectos de accesibilidad, urbanización, modernización de espacios públicos, deporte, movilidad y eficiencia energética.

Entre las actuaciones contempladas se encuentran la mejora de la accesibilidad en diversas zonas del municipio, la intervención en espacios públicos de El Cotillo, el soterramiento de líneas de baja tensión, la rehabilitación de la piscina municipal, nuevas infraestructuras deportivas y aparcamientos, así como inversiones relevantes en Corralejo, Vallebrón y Geafond.