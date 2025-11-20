La desaladora de Casablanca como ejemplo de financiación mundial

El Palacio de Formación y Congresos acogió ayer el acto inaugural de Africagua Canarias 2025, un foro internacional consolidado como punto de encuentro estratégico para impulsar soluciones sostenibles en los ámbitos del agua, las energías renovables y la cooperación África-Europa desde Canarias. Durante la primera jornada se puso como ejemplo de financiación la desaladora de Casablanca, en Marruecos, mediante la colaboración entre administraciones públicas, organismos financieros y empresas privadas.

La apertura contó con la participación de la presidenta del Cabildo, Lola García, presidente de la Cámara de Comercio de Fuerteventura, Juan Jesús Rodríguez Marichal; el alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera; el secretario permanente del Ministerio de Petróleo y Energía de Gambia, Lamin Camara; el embajador de Senegal en España, Ibrahim Al Khalil Seck; y el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda Medina. Hoy se clasura este foro internacional.

A esta edición asisten delegaciones procedentes de Mauritania, Marruecos, Senegal, Gambia y Cabo Verde, además de empresas españolas y canarias.

La presidenta insular señaló que «quienes vivimos en Fuerteventura sabemos que el agua no es sólo un recurso: es un desafío diario y una prioridad absoluta. Africagua nos recuerda que este reto no es único. Por eso, este foro es relevante porque nos permite intercambiar experiencias entre regiones, impulsar alianzas y generar soluciones que pueden aplicarse aquí y en otros lugares del mundo».

El presidente de la Cámara insular, Marichal, destacó la importancia de reunir en Fuerteventura a representantes de África, Canarias y Europa «para impulsar un espacio de cooperación y trabajo conjunto. Africagua es la mejor muestra de que la cooperación funciona y que podemos avanzar juntos en temas como el agua y las energías limpias». Además, valoró positivamente «la importancia de la Global Startup Competition. Por primera vez ponemos en marcha un concurso dirigido a startups que trabajan en soluciones innovadoras relacionadas con el agua y las energías renovables. En esta primera edición han participado 56 empresas procedentes de países como España, Marruecos, Etiopía, Uganda y Kenia».

Asimismo, el consejero regional, Manuel Miranda, apuntó que «si algo compartimos con el continente africano, es la necesidad de una adecuada gestión del agua. En este sentido, Africagua supone un espacio para el impulso de la tecnología y la cooperación púbico-privada en esta materia, en una Isla que ha sabido convertir la escasez en oportunidad y que debe incorporar, de manera progresiva, las energías renovables en la desalación del agua».

El alcalde capitalino resaltó la importancia de las infraestructuras en el municipio «como un muelle de interés estatal, que nos hacen un referente de la conexión con el África occidental, de cara a favorecer proyectos que desarrollen una economía más sostenible en Canarias».

Financiación internacional

La primera jornada de trabajo estuvo marcada por cuatro mesas técnicas dedicadas a la gestión del agua, la transición energética, la financiación internacional y la cooperación tecnológica.

Una de las sesiones estuvo enfocada a la financiación internacional de proyectos y se expuso como caso práctico la financiación de la Desaladora de Casablanca, donde se explicaron los mecanismos de financiación mixta, la importancia de los instrumentos de apoyo a la internacionalización y la utilidad de estos modelos para impulsar infraestructuras sostenibles en países africanos.

De forma paralela a las mesas técnicas, se celebró la primera ronda de encuentros B2B, que este año registran 93 profesionales inscritos y 83 reuniones programadas, donde empresas mantienen un encuentro para tratar de cerrar acuerdos comerciales.

Este espacio se consolida como uno de los elementos más valorados del foro para identificar socios estratégicos y explorar oportunidades de negocios.