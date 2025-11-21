Fuerteventura acoge “Hipatia y el Asteroide B-612”, una aventura teatral para toda la familia
La obra de Lagodot Escénica une arte, ciencia y medio ambiente en un viaje mágico junto al Principito, el 29 de noviembre en Fuerteventura
El próximo 29 de noviembre a las 18:00 horas, el Auditorio Insular de Fuerteventura se convierte en escenario de una propuesta escénica única: “Hipatia y el Asteroide B-612”, una obra dirigida al público familiar que invita a vivir una travesía teatral donde la ciencia, la literatura y la sostenibilidad se entrelazan con creatividad y emoción.
La entrada es completamente gratuita, lo que refuerza el compromiso de las instituciones públicas por acercar la cultura a toda la ciudadanía.
Creada por la compañía Lagodot Escénica, esta propuesta artística toma como punto de partida la figura de Hipatia de Alejandría, una de las mujeres más relevantes de la historia de la ciencia, y la mezcla con la entrañable historia de El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry.
La protagonista es Hipatia, una joven apasionada por la astronomía que descubre una inquietante realidad: las estrellas han desaparecido del cielo. Desde ese momento, inicia una aventura junto al Principito por diferentes rincones de la Tierra, buscando respuestas en un mundo donde ciencia y naturaleza están profundamente conectadas.
