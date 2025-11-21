Fuerteventura y Julia Castro protagonizan el documental 'Beyond the Plan'

La isla de Fuerteventura será el epicentro emocional y narrativo de 'Beyond the Plan' ('Más allá del Plan'), un documental que verá la luz en 2026 y que propone una mirada profundamente humana, ambiental y sensorial sobre el vínculo entre las personas, el deporte y el océano. La protagonista de esta travesía es Julia Castro, kitesurfista profesional y embajadora natural de Fuerteventura, que emprende un recorrido en solitario de más de 140 kilómetros alrededor de su isla, impulsada únicamente por el viento y su fuerza interior.

Más que un documental, 'Beyond the Plan' es un manifiesto. Una invitación a observar el mundo con otros ojos. El documental dibuja un mapa que cambia con la marea, con la incertidumbre del Atlántico y con la certeza de que la vida siempre sucede cuando los planes se rompen. El territorio —sus paisajes volcánicos, su fragilidad y su memoria— se convierte en un personaje más, reflejando un desafío global: el equilibrio entre humanidad y naturaleza.

El viaje físico de Julia es también un viaje íntimo. Entre vientos caprichosos y silencios infinitos, revive su infancia, los miedos que se transformaron en impulso y el papel del deporte como brújula en los momentos de incertidumbre. Filmado con un lenguaje visual poético, el documental celebra la fuerza del espíritu femenino, la conexión con el océano y el valor de reinventarse. Los paisajes volcánicos, el sonido del viento y la inmensidad del océano revelan tanto la belleza del planeta como su fragilidad.

'Beyond the Plan' recuerda que cuidar el océano es cuidarnos a nosotros mismos. Que la vida sucede más allá del plan. Y que cada gesto, por pequeño que parezca, puede escribir un nuevo horizonte para el mundo que compartimos.

El documental es una producción de PIRUBI Producciones S.L., compañía audiovisual canaria con sede en Fuerteventura, especializada en historias que unen cine, sostenibilidad y territorio.

Jose Hernandez, director del documental, es co-autor del guión junto a Julia Castro, y responsable de la adaptación cinematográfica del mismo.

'Beyond the Plan' cuenta con el patrocinio de Foil Drive, MINI, el Cabildo de Fuerteventura a través de 'Fuerteventura Destino Azul', el Ayuntamiento de La Oliva -bajo la iniciativa 'Naturalmente La Oliva', el Gobierno de Canarias a través de las Consejerías de Medio Ambiente, Turismo y Juventud y Deportes. Y cuenta con la colaboración de OBAM – Observatorio de Basura Marina de Fuerteventura, Bárbara Abaroa Pérez – científica marina –, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y Gravity Wave.