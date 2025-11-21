Gran Tarajal: ilusiones rotas

Mientras el Cabildo de Fuerteventura celebraba el pasado jueves el Día Mundial de la Infancia y, ayer, el Encuentro de Radios Escolares con la participación de cientos de alumnos, en Gran Tarajal se suspendía el pasacalles infantil del festival de Payasos Tran Tran. Esta decisión del Ayuntamiento de Tuineje, por la falta del plan de seguridad, provocó la indignación vecinal de padres y niños que se concentraron ante la Casa de la Cultura y la plaza pública Tran Tran para mostrar su malestar.

Gran Tarajal amaneció ayer con la ilusión de cientos de niños y niñas preparados para desfilar en el tradicional pasacalles escolar. Los disfraces estaban listos, las familias compartían la ilusión con sus hijos. Sin embargo, el desfile quedaba cancelado.

El equipo directivo del Colegio de Educación de Infantil y Primaria (CEIP) Gran Tarajal anunciaba en un comunicado que «por razones externas al centro, se cancela el pasacalles Tran Tran programado para hoy en horario lectivo».

La noticia corrió rápidamente entre padres, madres y docentes con incredulidad. Los pequeños, vestidos y expectantes, no entendían por qué la fiesta que tanto habían preparado nunca llegaba a empezar. La decepción se transformó en indignación, pues no hubo explicación oficial que justificara la suspensión.

El malestar se intensificó al recordar que apenas cuatro días atrás también se había cancelado la presentación oficial de este esperado festival, prevista para el pasado lunes, igualmente sin motivos públicos. Para muchas familias, la acumulación de suspensiones refleja una gestión municipal deficiente de Coalición Canaria y PSOE marcada por la improvisación y la falta de previsión.

Las familias del CEIP Gran Tarajal han expresado su indignación y su más enérgica protesta «ante la inadmisible cancelación del pasacalles del festival Tran Tran. Consideramos que lo sucedido es consecuencia directa de la grave incompetencia y falta de previsión del Ayuntamiento, cuya gestión ha provocado una decepción innecesaria en nuestros hijos e hijas».

Además, añaden que «resulta absolutamente inaceptable que un evento programado con antelación y conocido por todas las partes haya sido suspendido a última hora por la inexistencia de un plan de emergencias adecuado».

Por otra parte, el Partido Popular ha demandado la dimisión del gobierno municipal (CC-PSOE), después de que se suspendiera el tradicional pasacalles, al no contar el Ayuntamiento con un plan de seguridad aprobado.