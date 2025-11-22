Gran Tarajal recupera la sonrisa con el pasacalle del Tran Tran

Gran Tarajal recuperó la sonrisa perdida el viernes con la suspensión de la cabalgata infantil en el Festival internacional de Payasos Tran Tran. La decepción inicial se transformó en un estallido de alegría durante el fin de semana, gracias al tradicional pasacalles que inundó las calles de risas, magia, música y color. Vecinos y familias se volcaron en la celebración, atraídos por la profesionalidad de las compañías y la calidad de los artistas que convirtieron cada rincón en un escenario.

El ambiente fue de energía compartida, con un público entregado que reivindicó la importancia de mantener viva la programación cultural.

El viernes, la noticia de la cancelación del desfile escolar llevó a vecinos y familias a concentrarse frente a la Casa de la Cultura, en un gesto de indignación y defensa de la ilusión de los niños. Sin embargo, la respuesta ciudadana fue ejemplar: viernes por la tarde-noche y sábado, las mismas calles se llenaron de público dispuesto a disfrutar y reclamar la fiesta de la risa y el humor, donde disfrutaron de los artistas que desplegaron talento y energía en cada actuación.

El Festival Tran Tran celebró su 15º aniversario consolidado como referente cultural en Canarias y en el ámbito nacional. Más allá de la anécdota de la suspensión, el evento demostró su capacidad de resiliencia y su fuerza como espacio de encuentro comunitario, y como tiene la capacidad de transformar la adversidad en celebración, convirtiéndose en un símbolo de resiliencia comunitaria y de la fuerza del arte para cohesionar a la sociedad.