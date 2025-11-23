Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un ciclista de 65 años, herido de gravedad tras sufrir una caída en La Oliva

Efectivos de bomberos colaboraron con los sanitarios en la evacuación del hombre, que sufrió un traumatismo craneal grave

Archivo - Sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2

EFE

Las Palmas de Gran Canaria

Un hombre de 65 años que transitaba con una bicicleta por una pista de tierra en el municipio de La Oliva, al norte de Fuerteventura, ha resultado herido de gravedad al sufrir una caída, según ha informado el 112.

El siniestro ha tenido lugar a las 09.02 horas en una pista de tierra que discurre entre Corralejo y Calderón Hondo.

El herido ha sufrido un traumatismo craneal grave, por lo que ha sido trasladado en una ambulancia medicalizada del SUC al Hospital General de Fuerteventura tras ser asistido en primer lugar por un médico y un enfermero del centro de salud de Corralejo.

La dificultad del terrero requirió que efectivos de bomberos colaboraran con el personal sanitario en la evacuación del afectado.

La Policía Local instruyó las diligencias.

