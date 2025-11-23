Un ciclista de 65 años, herido de gravedad tras sufrir una caída en La Oliva
Efectivos de bomberos colaboraron con los sanitarios en la evacuación del hombre, que sufrió un traumatismo craneal grave
Un hombre de 65 años que transitaba con una bicicleta por una pista de tierra en el municipio de La Oliva, al norte de Fuerteventura, ha resultado herido de gravedad al sufrir una caída, según ha informado el 112.
El siniestro ha tenido lugar a las 09.02 horas en una pista de tierra que discurre entre Corralejo y Calderón Hondo.
El herido ha sufrido un traumatismo craneal grave, por lo que ha sido trasladado en una ambulancia medicalizada del SUC al Hospital General de Fuerteventura tras ser asistido en primer lugar por un médico y un enfermero del centro de salud de Corralejo.
La dificultad del terrero requirió que efectivos de bomberos colaboraran con el personal sanitario en la evacuación del afectado.
La Policía Local instruyó las diligencias.
- La familia numerosa del desahucio de Ingenio ya tiene vivienda
- Podcast | Tarek Nasser, el discreto empresario de éxito que no para de abrir supermercados en Canarias
- Los rostros detrás de la historia que se repite en El Burrero: los afectados por el deslinde de Costas
- La Guardia Civil alerta sobre una nueva estafa: cuidado con lo que tiras a la basura, podrías ser víctima del `trashing´
- La exconcejala Inmaculada Medina no se abstuvo en la firma de facturas pese a la 'amistad' con Felipe Guerra
- Regreso de la Brigada Líbano XLIII: emoción, orgullo y misión cumplida
- Cuatro cruceros coinciden por primera vez este domingo en el Puerto de Las Palmas
- La Guardia Civil vigila los maleteros de los canarios en busca del spray obligatorio: hasta 200 euros de multa