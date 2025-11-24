Ópera Fuerteventura representará el sábado la obra ‘Don Carlo’

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ÓperaFuerteventura pone el broche de oro a su décima temporada con la obra ‘Don Carlo’, que se representará el próximo sábado, a las 20.00 horas, en el Palacio de Formación y Congresos. Las entradas pueden adquirirse en www.ecoentradas.com.

Con la producción ‘Don Carlo’ de Giuseppe Verdi, bajo la dirección musical de Tulio Gagliardo, ÓperaFuerteventura cierra un año inolvidable, cargado de estrenos y grandes producciones. Esta temporada coincide, además, con el décimo aniversario del festival, reafirmando la asociación su compromiso con la difusión operística y consolidando su trayectoria en la escena cultural majorera.

El tenor y director artístico, el majorero José Concepción, expresó la felicidad de haber crecido en estos diez años, «y esto no es gracias a ÓperaFuerteventura, sino gracias a Fuerteventura, porque hemos tenido la puerta abierta de todos sus colectivos, agrupaciones, estudiantes, vecinos y vecinas de la Isla, entre otros.». Además, anunció que «un regalo especial para la isla es anunciar que tenemos Orquesta Sinfónica de Fuerteventura ya constituida».

