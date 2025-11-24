El PP pedirá al Gobierno central disolver el Ayuntamiento de Tuineje

El Partido Popular ha anunciado que pedirá al Gobierno de España la disolución del Ayuntamiento de Tuineje y la convocatoria de nuevas elecciones ante la mala gestión, que a juicio de los conservadores, está instaurada en la Corporación municipal

Esther Hernández, portavoz de los populares, destacó entre las criticas al grupo de gobierno, los cierres de las oficinas del Catastro y de Recaudación o la pérdida de recursos como el Plan de Empleo, «siendo Tuineje el único municipio de Canarias en perderlo». También recordó la suspensión el pasado viernes de la cabalgata infantil del Festival de Payasos Tran Tran.

Hernández presentó un balance de lo que considera mala gestión de CC y PSOE, destacando «la deuda a proveedores, que supera los 3,5 millones de euros, con un periodo de pago que se ha cuadruplicado y que no cumple la ley. «No se puede gobernar dejando pasar los meses, sin asumir responsabilidades».

También enumero la inacción en espacios como el campo de fútbol de Tarajalejo, cerrado tras dos años y medio, la desaparición de las escuelas deportivas o la paralización de las obras de la Casa de la Cultura de Tesejerague. Además, denunció «la situación en la que se encuentran las AMPAS del municipio, algunas de ellas viéndose obligadas a organizar bingos para recaudar fondos para el mantenimiento básico de los colegios».

El PP realizó un llamamiento a los líderes insulares de CC y PSOE « para que actuaran sobre la falta de gestión y la deriva a la que el grupo de gobierno estaba llevando al Ayuntamiento». Ante ello, los populares apelan directamente a los líderes autonómicos de ambas formaciones, Fernando Clavijo y Ángel Víctor Torres, para que «cesen a sus concejales en el municipio de Tuineje. Aún quedan 551 días para las elecciones locales y Tuineje no puede aguantar tanto tiempo en esta situación».

Los populares recuerdan que ya han solicitado la dimisión en bloque del gobierno municipal. Sino no se produce la renuncia, Hernández adelantó que la siguiente acción será solicitar al Gobierno de España la disolución de la Corporación municipal de Tuineje, conforme a lo que prevé la legislación vigente para casos de gravedad excepcional».

La presidenta del PP majorero, Jessica de León, escribió en redes sociales que «la situación de Tuineje es muy grave porque el único proyecto político fue sacar a Esther Hernández de la alcaldía que había ganado con el apoyo de sus vecinos. Y, cuando no hay proyecto y solo hay necesidad de gobierno, el resultado es el desastre».