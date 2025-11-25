Las terrazas de Puerto del Rosario no pagarán tasas por ocupar las calles

El pleno del Ayuntamiento de Puerto del Rosario aprobó s la exoneración excepcional de la tasa por ocupación de vía pública con terrazas durante los próximos dos años.

La medida busca respaldar al sector hostelero y comercial, otorgando a los negocios un margen suficiente para adaptarse a la nueva ordenanza reguladora, un quilibrio social y económico en la búsqueda de ordenar el espacio público sin frenar la creación de empleo y lograr la convivencia ciudadana, dado que la iniciativa pretende mejorar la relación entre negocios y vecinos en el uso de las calles. Los ciudadanos han venido denunciado en reiteradas ocasiones que algunas terrazas de la capital invaden espacios públicos e incluso aceras, con el consiguiente perjuicio a la hora de la movilidad de los ciudadanos.

El alcalde, David de Vera, destacó que la moratoria responde a una lógica de acompañamiento y equilibrio entre ordenación y actividad económica. «Aprobamos la exoneración del pago durante dos años de la tasa de terraza, vinculada al obligado cumplimiento de las nuevas ordenanzas, para que los establecimientos tengan tiempo real de adaptación».

La moratoria, a juicio del gobierno local, «supone un alivio para bares y restaurantes, que ven en la medida una oportunidad para mantener su actividad en un contexto de cambios normativos. La iniciativa se interpreta como un gesto de apoyo institucional hacia un sector clave en la vida social y económica del municipio».

El concejal de Economía y Hacienda, Juan Manuel Verdugo, valoró la moratoria aprobada como una herramienta útil para ordenar y apoyar al sector. «La suspensión de la aplicación de la tasa va a permitir la regularización de terrazas, además de favorecer el impulso económico de un sector productivo fundamental dentro de nuestro municipio, y ello sin comprometer el marco de estabilidad presupuestaria al que está sujeta la Institución».

Por su parte, la concejala de Urbanismo y Planeamiento, Ana Hernández, subrayó que «la nueva ordenanza busca poner orden y claridad, mejorando accesibilidad y convivencia. Con esta moratoria damos tiempo para adaptarse sin cargas añadidas, porque queremos una regulación justa y aplicable sin castigar al sector».

Tasa de basura

El Partido Popular ha mostrado su preocupación por las medidas fiscales que el grupo de gobierno en Puerto del Rosario ha adoptado para mitigar el impacto por la subida de la tasa de basura. Para los populares se trata de medidas insuficientes y lamentan la falta de planificación a largo plazo.

Los populares también han criticado la bajada del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que pasa del 0,58% al 0,55%, lo que supone únicamente una reducción de tres centésimas (0,03%). «Esta bajada supone apenas 11 euros por contribuyente, lo que es una cantidad irrisoria», afirma Ana Padilla, portavoz de los conservadores. Además, señaló que «nuestra propuesta de bajar el IBI, presentada en enero y reiterada en el último pleno de octubre, no se podrá aplicar hasta 2027 debido a la negativa inicial del grupo de gobierno».