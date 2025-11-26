AM lamenta el ridículo del PP por demandar disolver el Consistorio

Asamblea Majorera-Coalición Canaria (AM-CC) ha calificado la demanda del Partido Popular (PP) de disolver el Ayuntamiento de Tuineje y convocar nuevas elecciones de «ridículo político» tras la iniciativa lanzada por la portavoz conservadora, Esther Hernández.

Los nacionalistas no entienden como el PP utiliza la suspensión del pasacalle infantil del Festival de Payasos Tran Tran, como justificación para pedir el cese de los responsables públicos del actual Grupo de Gobierno municipal. «Parece que Esther Hernández olvida que durante su mandato canceló por completo el Festival Arena Negra en 2019. Un hecho que afectó duramente la actividad socioeconómica de la localidad».

Desde el consejo político de CC se asegura que «la intención de Esther Hernández es sembrar el desprestigio del municipio con sus continuas acusaciones políticas, reflejo de su incapacidad de asumir su papel en la oposición. Esto evidencia su necesidad de constante protagonismo». Además, agregan que esta actuación «es producto de que el Partido Popular no quiere darle oportunidades ni a nivel insular ni autonómico, lo que atropella sus aspiraciones».

Según AM-CC, el PP actuó con una gran falta de responsabilidad como servidores públicos «tanto en la gestión administrativa del Ayuntamiento, como en la sangría que hicieron en las arcas municipales. Durante la legislatura anterior no se trabajó para dotar al Ayuntamiento de estabilidad, lo que ha derivado en problemas estructurales continuos y en la falta de personal técnico y administrativo necesario para agilizar los trámites».

Además, reprochan que durante la Alcaldía de Esther Hernández, no se elaboró la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), una nefasta gestión económica pues no aprovechó los mayores recursos de la historia, 16 millones de euros de presupuesto y 21 millones en remanentes, los enfrentamientos personales con Sergio Lloret, una deuda oculta y numerosos conflictos con proveedores sin resolver, entre numerosos impagos, trámites olvidados y litigios, entre ellos, una deuda de 162.000 euros con la empresa de limpieza, la instalación de la pista de hielo en 2022, que terminó con una condena judicial obligando al Ayuntamiento a pagar unos 20.000 euros, la pésima gestión de la seguridad en el municipio, así como el desmesurado despilfarro de dinero público en fiestas durante el del gobierno del PP.