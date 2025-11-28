Fuerteventura recibe la mayor inversión pública hecha en turismo en España

La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, visitó ayer Fuerteventura, donde pudo comprobar el alto grado de ejecución de los proyectos para la transformación sostenible del modelo turístico de la Isla. Sánchez detalló que estas inversiones, a través de los fondos Next Generation del Gobierno de España, que suman un total de 18,7 millones, y anunció que es la mayor inversión pública en turismo de todo el país.

Las dos actuaciones que se desarrollan en la Isla son la rehabilitación del paisaje protegido de Vallebrón, un valioso sistema agrario tradicional en el cual se han invertido más de 667.000 euros; y por otro lado, la rehabilitación del mercado de la Casa del Coronel en La Oliva, una de las actuaciones que ya ha finalizado con una inversión de 257.582 euros. Ambos proyectos se ejecutan en el municipio de La Oliva.

Reforzar el destino turístico

Sánchez estuvo acompañada por la presidenta del Cabildo majorero, Lola García; la consejera de Turismo, Marlene Figueroa; la senadora por Fuerteventura, Paloma Hernández; la directora Insular de la Delegación del Gobierno, María Jesús de la Cruz, así como miembros de la corporación insular y del Ayuntamiento de La Oliva.

Se trata de una actuación que se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) que ejecuta la Consejería insular de Turismo bajo el título de Fuerte por Naturaleza, con una inversión total de 9,1 millones de euros. Además, se están ejecutando otros dos PSTD en La Oliva y Pájara, por valor de seis y dos millones de euros, respectivamente.

«No se trata únicamente de proyectos para mejorar la experiencia de los turistas, sino de multitud de actuaciones para garantizar el futuro de los destinos y empresas turísticas de Fuerteventura», explicó la secretaria de Estado de Turismo, que añadió que de esta manera también se asegura «que se orienten hacia un modelo de turismo más sostenible, que sea fuente de trabajo de calidad y prosperidad, y mantenga un equilibrio para el bienestar de los majoreros y majoreras».

La mayor inversión pública

«Se trata de la mayor inversión pública que se ha hecho nunca en España en materia turística, también en la isla de Fuerteventura», desveló la secretaria de Estado de Turismo sobre el impacto de las inversiones turísticas a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La presidenta del Cabildo, Lola García, agradeció la visita de la secretaria de Estado aprovechando para exponerle la relación de proyectos en marcha. «Una de las líneas prioritarias de este Cabildo de Fuerteventura es trabajar por la protección de nuestro paisaje y territorio, así como nuestra identidad como pueblo. Una estrategia que debe ser trasversal desde todas las áreas de la Corporación insular, como ocurre con el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Fuerte por Naturaleza, con actuaciones por diferentes puntos de toda la geografía insular».

Por su parte, la consejera insular de Turismo, Marlene Figueroa, apuntó que desde la corporación insular «estamos firmemente comprometidos con una gestión eficiente de los recursos, habiendo alcanzado un 80% de ejecución, para el desarrollo de la triple sostenibilidad en la Isla: económica, social y medioambiental».

También, agregó que «son las personas las que están en el centro de las políticas turísticas, considerando a los residentes como destinatarios directos».

En el marco del PDTS Fuerte por Naturaleza el Cabildo de Fuerteventura vienen ejecutando proyectos en diferentes ámbitos que abarcan desde la rehabilitación del patrimonio histórico, actuaciones en infraestructuras públicas, así como de adecentamiento y recuperación de entornos naturales.