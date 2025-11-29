Festividad de la Policía Local
Los agentes de las policías locales celebran en Tetir el día de su Patrón
Jornada de puertas abiertas para mostrar a la ciudadanía el personal y los medios materiales para garantizar la seguridad en los pueblos de la Isla
M. R. P.
La Policía Local de Fuerteventura regresó de nuevo al pueblo de la Vega de Tetir para celebrar la festividad de su Patrón: San Andrés. Los agentes de las diferentes policías municipales de los seis municipios majoreros se concentraron ayer no solo para venerar al Patrón de este cuerpo de seguridad, sino para realizar una demostración de sus medios humanos y materiales en busca de garantizar la seguridad de los vecinos.
Tras la celebración de la eucaristía en la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, se desarrolló en el Centro Cultural de Tetir el acto institucional donde se entregaron numerosas distinciones no solo a los agentes de la guardia urbana que habían cumplido años de servicios, sino un reconocimiento a la Policía Nacional, Guardia Civil o Bomberos, entre otros galardones.
Uno de los momentos más emotivos se vivió cuando fue reconocido el oficial de la Policía de Puerto del Rosario, Rafael Rodríguez Pollo de Las Parcelas, por sus 35 años de servicio y, además, cuando su hijo Airam, agente en el municipio de Tuineje, le acompañó sobre el estrado improvisado.
Además, la sorpresa vino cuando se le reconoció su enorme colaboración en la organización de la lucha benéfica en favor de Iván Santana, que padece una enfermedad. Aquí, a pesar de sus más de cien kilos, Rafa no pudo reprimir las lágrimas cuando su sobrina le entregó una placa de reconocimiento a su labor.
También fueron reconocidos la labor y los años de servicio de numerosos agentes de las distintas policías locales de Fuerteventura, por su contribución a garantizar la seguridad de los vecinos.
Desde primera hora de la mañana se observó en Tetir un inusual despliegue de vehículos policiales que despertó inicialmente la curiosidad de los vecinos acostumbrados a la tranquilidad.
No era ningún incidente que requiriera la presencia policial, sino el despliegue de las distintas unidades de policías locales de Fuerteventura para preparar la jornada de puertas abiertas con el principal objetivo de acercar su trabajo a la ciudadanía, compartir experiencias y, especialmente, reforzar el vínculo de la guardia urbana con los vecinos, no en vano es el principal recurso cercano a la comunidad y el más valorado por los ciudadanos de Fuerteventura.
Durante la jornada, numerosos escolares pudieron conocer el trabajo de los agentes de las policías locales, entre las que destacó la presencia de la Unidad Canina de la Policía de La Oliva, que mostraron sus tres perros adiestrados en la detección de droga. También pudieron disfrutar de los elementos policiales, drones, vehículos especiales como motos o quads, así como cómo actúan los agentes ante algunas incidencias.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un vecino cae desde un segundo piso al capó de un coche en Las Palmas de Gran Canaria
- La Aemet pronostica un cóctel de calima, lluvias y viento para el último fin de semana de noviembre en Canarias
- Los mensajes de los sicarios que asesinaron por error a 'El Conejero' en Telde: «Tanto tiempo para venir a cagarla»
- Basura y excrementos en una calle histórica de Las Palmas de Gran Canaria: “Te encuentras gente orinando en las fachadas”
- ¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria? La Isla enciende la Navidad con música en directo y planes ‘gourmet’
- La Aemet avisa: sábado con calima, viento y lluvias en Canarias
- Reabre la mítica tienda de aceite y vinagre de Teror: así es su combinación de tradición y modernidad
- Las 152 viviendas de Doctor Chiscano para la reposición de Las Rehoyas se retrasan hasta 2028