Los agentes de las policías locales celebran en Tetir el día de su Patrón

La Policía Local de Fuerteventura regresó de nuevo al pueblo de la Vega de Tetir para celebrar la festividad de su Patrón: San Andrés. Los agentes de las diferentes policías municipales de los seis municipios majoreros se concentraron ayer no solo para venerar al Patrón de este cuerpo de seguridad, sino para realizar una demostración de sus medios humanos y materiales en busca de garantizar la seguridad de los vecinos.

Tras la celebración de la eucaristía en la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, se desarrolló en el Centro Cultural de Tetir el acto institucional donde se entregaron numerosas distinciones no solo a los agentes de la guardia urbana que habían cumplido años de servicios, sino un reconocimiento a la Policía Nacional, Guardia Civil o Bomberos, entre otros galardones.

Uno de los momentos más emotivos se vivió cuando fue reconocido el oficial de la Policía de Puerto del Rosario, Rafael Rodríguez Pollo de Las Parcelas, por sus 35 años de servicio y, además, cuando su hijo Airam, agente en el municipio de Tuineje, le acompañó sobre el estrado improvisado.

Además, la sorpresa vino cuando se le reconoció su enorme colaboración en la organización de la lucha benéfica en favor de Iván Santana, que padece una enfermedad. Aquí, a pesar de sus más de cien kilos, Rafa no pudo reprimir las lágrimas cuando su sobrina le entregó una placa de reconocimiento a su labor.

Rafa Rodríguez, tras recoger su placa de reconocimiento. | LA PROVINCIA / DLP

También fueron reconocidos la labor y los años de servicio de numerosos agentes de las distintas policías locales de Fuerteventura, por su contribución a garantizar la seguridad de los vecinos.

Desde primera hora de la mañana se observó en Tetir un inusual despliegue de vehículos policiales que despertó inicialmente la curiosidad de los vecinos acostumbrados a la tranquilidad.

No era ningún incidente que requiriera la presencia policial, sino el despliegue de las distintas unidades de policías locales de Fuerteventura para preparar la jornada de puertas abiertas con el principal objetivo de acercar su trabajo a la ciudadanía, compartir experiencias y, especialmente, reforzar el vínculo de la guardia urbana con los vecinos, no en vano es el principal recurso cercano a la comunidad y el más valorado por los ciudadanos de Fuerteventura.

Durante la jornada, numerosos escolares pudieron conocer el trabajo de los agentes de las policías locales, entre las que destacó la presencia de la Unidad Canina de la Policía de La Oliva, que mostraron sus tres perros adiestrados en la detección de droga. También pudieron disfrutar de los elementos policiales, drones, vehículos especiales como motos o quads, así como cómo actúan los agentes ante algunas incidencias.