AM, medio siglo de lucha

La Asamblea Majorera (AM), nacida en 1977 como voz de Fuerteventura frente al centralismo y las desigualdades con las islas capitalinas, reunió este fin de semana a más de un millar de militantes, simpatizantes e invitados en su tradicional almuerzo navideño. El encuentro, cargado de simbolismo, marcó el inicio de la agenda conmemorativa que culminará en 2027, cuando la organización alcance el medio siglo de vida.

En un ambiente festivo y reivindicativo, se dieron cita los cargos orgánicos del partido y los cabezas de lista en los distintos municipios, acompañados por el presidente del Gobierno de Canarias y líder nacional de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, así como por el secretario de organización autonómico, David Toledo.

Una mirada al origen y al futuro de AM

La celebración evocó los orígenes de AM, cuando un grupo de majoreros decidió plantar cara al abandono institucional y luchar por la igualdad de recursos para la isla. Hoy, casi cinco décadas después, la organización se reafirma como referente de identidad insular y compromiso comunitario, proyectando su legado hacia el futuro con la mirada puesta en el medio siglo de historia que cumplirá en 2027.

El secretario insular de AM, Mario Cabrera abrió el acto. «Celebramos este encuentro no solo porque nos conecta y nos permite compartir un momento agradable con la militancia, sino porque da inicio a la conmemoración de los 50 años de Asamblea Majorera, y con ello recuperamos su espíritu participativo y combativo», manifestó. Además, subrayó que el partido «nació con el propósito de sacar a Fuerteventura del olvido y del centralismo de Madrid» e hizo hincapié en sus ideales, que siguen defendiendo hoy y que «marcaron el camino» que continúan recorriendo en la actualidad.

La presidenta del Cabildo, Lola García, señaló que la respuesta de la militancia es lo que les da la fuerza para trabajar por todos los municipios. «Seguiremos haciéndolo por el presente y el futuro de nuestra Isla. Fuerteventura es lo que es hoy gracias a los fundadores de Asamblea Majorera», destacó.

Fernando Clavijo, por su parte, recordó la importancia de reforzar los valores de AM-CC «para aplacar los discursos de la extrema derecha que están proliferando en la sociedad, así como para continuar la senda que se consolidó en Fuerteventura gracias a AM».