La empresa rechaza la propuesta vecinal para ubicar la antena móvil en Antigua

La preocupación vecinal en torno a la polémica instalación de una antena de telefonía móvil sigue creciendo. La Unión Vecinal de Antigua mantiene firme su rechazo a las propuestas de ubicación planteadas por la empresa instaladora Totem, y reafirma su mensaje inicial: “Antenas lejos de las casas”.

Hasta el momento, la compañía maneja tres alternativas: Camino de Las Piletas, la azotea del Ayuntamiento y el entorno del Cementerio. Ninguna de ellas cuenta con el respaldo de los vecinos, que insisten en que la infraestructura se ubique en la zona norte del Museo del Queso o Molino de Antigua, un espacio sin viviendas ni residentes.

En un encuentro por videoconferencia, representantes de la plataforma vecinal, acompañados por su ingeniero en telecomunicaciones y su abogado, se sentaron frente a los técnicos de Totem. El objetivo era acercar posturas y encontrar una solución «lo más respetuosa posible con nuestro pueblo», según expresaron los vecinos.

La empresa compartió sus estudios técnicos y señaló que, de las tres opciones, la más viable sería la del cementerio. La propuesta del Molino, defendida por la Unión Vecinal, fue descartada por Totem al considerarla no viable en ningún escenario.

Durante la reunión surgió la posibilidad de solicitar un estudio independiente al Colegio de Ingenieros, con el Ayuntamiento dispuesto a asumir el coste. Este informe permitiría contrastar las alternativas con criterios técnicos objetivos, aunque la empresa recordó que ya cuenta con sus propios estudios.

La plataforma vecinal se mantiene firme: no apoyarán ninguna decisión que acerque la antena a las viviendas, rechazan cualquier ubicación que afecte a un vecino y señalan, tras el encuentro con la empresa instaladora, que «la decisión final recae ahora en el Ayuntamiento y en Totem», aseguran.

La Unión Vecinal fue creada en julio de 2015 en defensa de la salud pública y en oposición a la instalación de una antena de telefonía móvil de 30 metros cerca de las casas en el Camino de Las Piletas, y recuerdan tanto a la empresa y Ayuntamiento que «queremos dejar claro que no seremos partícipes de ninguna decisión que afecte a ningún vecino».