Las entradas para el espectáculo Harry Sinfónico en el Auditorio Insular de Fuerteventura ya están a la venta

El espectáculo Harry Sinfónico, un tributo musical que celebra las icónicas bandas sonoras del universo cinematográfico de Harry Potter, llega a Fuerteventura después del éxito en la venta de entradas para los espectáculos en Gran Canaria y Lanzarote. La venta de entradas para este espectáculo envolvente, 27 y 28 de diciembre, que ofrece una experiencia más allá de un concierto tradicional y dirigido a todos los públicos, se inicia este lunes, 1 de diciembre, a través de la web https://www.ecoentradas.com y www.harrysinfonico.com).

Harry Sinfónico, bajo la dirección de Antón Gakkel, reunirá a una orquesta en directo para interpretar algunas de las composiciones más emblemáticas asociadas al mundo mágico creado por J. K. Rowling, pero el evento pretende ir un paso más allá de lo musical.

Asimismo, Harry Sinfónico refuerza el valor cultural y musical de las bandas sonoras del universo cinematográfico de Harry Potter, poniendo de relieve la riqueza compositiva de piezas que han acompañado a toda una generación. Este tributo busca resaltar el poder evocador de la música en la memoria colectiva y su capacidad para conectar con distintas edades, consolidándose como un acontecimiento cultural destacado de la temporada navideña en Fuerteventura.

Con esta cita, Fuerteventura recibirá una experiencia cultural pensada para disfrutar en familia, para fans de la saga y para amantes de la música cinematográfica, convirtiéndose en una propuesta especialmente atractiva como regalo navideño.