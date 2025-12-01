El PP recrimina al Cabildo de Fuerteventura que no haya licitado el servicio de guaguas

El Partido Popular (PP) ha recriminado al gobierno insular, formado por CC y PSOE, que no haya licitado el Servicio Insular de Transporte de Viajeros, que salió a información pública en noviembre de 2023, y que después de dos años no se sepa nada de este pliego para el servicio de guaguas.

Los populares presentaron una moción en este sentido que fue rechazada. Ante ello, los conservadores critican que el gobierno insular haya presentado la incorporación de 12 nuevas guaguas, «de las que nueve tendrían que haber sido eléctricas para el servicio del aeropuerto». Además, añaden que «sin embargo, esas guaguas no solo siguen fuera de funcionamiento, sino que nada se sabe aún del pliego que tendría que establecer una nueva estructura del servicio y una nueva distribución y encaje de los vehículos existentes y los recientemente adquiridos en las rutas y horarios».

La consejera popular, Gema Ibáñez, recordó que «han pasado dos años y la isla continúa exactamente igual: sin licitación, sin un nuevo contrato y sin una planificación que dé estabilidad a un servicio esencial para nuestra ciudadanía». También, agregó que «sólo pretenden crear oportunidades para que los estudiantes lleguen puntuales a sus colegios, oportunidades para que los trabajadores accedan a sus puestos sin depender del vehículo privado y los visitantes desplazarse».