Pesca
El Cabildo de Fuerteventura y los partidos apoyan a las cofradías de pescadores
La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, respalda al sector pesquero canario en su rechazo al plan experimental de cerco industrial aprobado por ICCAT, según lo denunciado por las cofradías.
La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, ha expresado su apoyo absoluto al sector pesquero canario, que ha mostrado un rechazo unánime al plan experimental de cerco industrial aprobado en ICCAT (Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico), tal y como denunciaron las federaciones de cofradías del Archipiélago a través de un comunicado.
El mismo apoyo a las Cofradías de Pescadores y rechazo a la iniciativa del Gobierno estatal, lo han realizado el PSOE majorero a través de José Cabrera, secretario de Política Municipal, Sector Primario, Alimentación y Soberanía Alimentaria, así como los nacionalistas de Coalición Canaria (CC). Ambas formaciones coinciden en señalar que de llevarse a cabo el plan experimental de cerco industrial y la instalación de jaulas de engorde de rabil y atún rojo en aguas del archipiélago, supondría no sólo la desaparición del sector pesquero sino un daño irreparable para los ecosistemas marinos canarios.
Tanto nacionalistas como socialistas critican que una decisión de tal importancia se haya adoptado sin el consenso de los pescadores canarios.
- Estos son los barrios de Las Palmas de Gran Canaria donde se instalará el punto de acopio de trastos y escombros en diciembre
- Roban medio centenar de flores de pascua en el primer fin de semana de la Navidad en Las Palmas de Gran Canaria
- Lola Lolita denuncia acoso al aterrizar en Gran Canaria: “Esto no es gracioso, es asqueroso”
- Los funcionarios canarios no tienen garantizada la subida salarial este año
- Una menor de cuatro años es trasladada muy grave tras ahogarse en Lago Taurito, al sur de Gran Canaria
- El ojeador de fútbol detenido por pederastia entrenó a cientos de menores en Gran Canaria
- No es agradable vivir de ocupa', cuenta la mujer que reside con sus tres hijos en la casa de Guanarteme que van a expropiar
- El pronóstico de la Aemet para el lunes en Canarias: la clave está en el fuerte viento alisio y las lluvias