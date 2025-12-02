El Cabildo de Fuerteventura y los partidos apoyan a las cofradías de pescadores

La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, ha expresado su apoyo absoluto al sector pesquero canario, que ha mostrado un rechazo unánime al plan experimental de cerco industrial aprobado en ICCAT (Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico), tal y como denunciaron las federaciones de cofradías del Archipiélago a través de un comunicado.

El mismo apoyo a las Cofradías de Pescadores y rechazo a la iniciativa del Gobierno estatal, lo han realizado el PSOE majorero a través de José Cabrera, secretario de Política Municipal, Sector Primario, Alimentación y Soberanía Alimentaria, así como los nacionalistas de Coalición Canaria (CC). Ambas formaciones coinciden en señalar que de llevarse a cabo el plan experimental de cerco industrial y la instalación de jaulas de engorde de rabil y atún rojo en aguas del archipiélago, supondría no sólo la desaparición del sector pesquero sino un daño irreparable para los ecosistemas marinos canarios.

Tanto nacionalistas como socialistas critican que una decisión de tal importancia se haya adoptado sin el consenso de los pescadores canarios.