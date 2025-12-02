El dique flotante 'Sato Levante' llega a Gran Canaria para construir los cajones del muelle de Puerto del Rosario

La plataforma que se encargará de construir los cajones para la ampliación del muelle comercial del recinto portuario de Puerto del Rosario llegó este martes al Puerto de Las Palmas, en Gran Canaria, donde elaborará estos elementos de hormigón y acero que posteriormente se enviarán a Fuerteventura para su montaje.

El dique flotante Sato Levante permanecerá en el quiebro del Muelle Reina Sofía durante los meses que duren los trabajos para la ejecución de los cajones, explica la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, que precisa que La Luz ofrece el abrigo que requiere la elaboración de estos elementos, algo que no puede brindar el recinto majorero hasta que se culmine la ampliación del muelle comercial.

Inversión y estructura de la ampliación

La ampliación del muelle comercial cuenta con un presupuesto de 40,6 millones de euros, cofinanciados en un 80% con fondos Feder, y consiste en la ejecución de una estructura exterior que dará continuación al muelle actual a través de dos formaciones alineadas. Una de ellas conectará las instalaciones actuales con la segunda, de 375 metros de longitud, que permitirá el atraque de buques en su cara interior.

Nueve cajones para Puerto del Rosario

Durante más de cuatro años, el Sato Levante, propiedad de OHL, formó parte de la línea del litoral del Puerto de A Coruña, desde el que partió, remolcada -no dispone de propulsión propia- el 22 de noviembre. Con 60 metros de eslora, 43 de manga, esta estructura azul cuenta con cuatro torres de 40 metros de altura que le permiten construir cajones de hasta 60 metros de alto en un corto periodo de tiempo.

El 'Sato Levante', que se encargará de elaborar los cajones para ampliar el muelle comercial de Fuerteventura / José Carlos Guerra

Para el puerto de Puerto del Rosario, este dique flotante construirá nueve cajones de hormigón y acero de más de 41 metros de largo cada uno.

Mejoras en abrigo, seguridad y tráfico portuario

Con esta ampliación, la Autoridad Portuaria mejora las condiciones de abrigo en la parte sur del recinto portuario de Puerto del Rosario y genera una nueva línea de atraque que se destinará, inicialmente, a la descarga de combustible, unas operaciones que -por sus necesidades de seguridad- se realizarán a partir de entonces más alejadas del resto de actividades. Además, se deja espacio para otro tipo de tráfico. En ese sentido, en el extremo situado al Norte de esta segunda alineación habrá un tacón para las operaciones Ro-Ro, que en el último año ha experimentado un importante crecimiento en esta isla, tal como confirma la presidenta de la institución, Beatriz Calzada.

Mayor disponibilidad en la zona de contenedores

Por otro lado, el nuevo muelle permitirá contar con una mayor disponibilidad y capacidad de la línea de atraque en la zona de contenedores y mercancías en general, ya que quedará liberado el espacio que ocupa actualmente combustible.