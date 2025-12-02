El Gobierno de Canarias activa una nueva planta eléctrica en Puerto del Rosario para evitar apagones

El Gobierno canario activa en la isla majorera la segunda instalación temporal en La Herradura, zona ubicada en las afueras de Puerto del Rosario, para evitar apagones. La planta cuenta con 10 grupos de generación con una potencia de 1,8 MW cada uno, lo que hacen un total de 18 MW de potencia eléctrica. El proyecto es financiado íntegramente por el Gobierno de España con 23 millones de euros.

Esta planta, que solo funcionará en momentos críticos para garantizar el suministro, forma parte del plan de emergencia energética en Canarias para cubrir el déficit de de potencia actual de 268 MW existente en las islas de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura. El Consejo de Gobierno de Canarias, a propuesta de la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno regional, ha acordado avanzar en la tramitación de esta segunda planta de generación de emergencia de Fuerteventura.

La instalación será gestionada por la empresa SAMPOL y entrará en funcionamiento solo en caso de necesidad, ante un riesgo real de apagón, garantizando en todo momento la seguridad de la población. «Se trata de una solución provisional, segura y sin coste para Canarias», aseguran desde el Gobierno autónomo.

La ubicación de esta nueva infraestructura energética ha sido diseñada por el Gobierno regional de forma coordinada con el Cabildo majorero para determinar la mejor ubicación posible, así como con el Ayuntamiento de Puerto del Rosario.

Una segunda planta se alzará en la misma zona, conocida como “Mezque”, que fue aprobada el pasado 29 de septiembre de 2025 en Consejo de Gobierno, para ser gestionada por la empresa DISA y que tendrá una potencia de 15 MW y un presupuesto que alcanza los 24,5 millones de euros.

Evacuación

Para poder evacuar la electricidad hasta la subestación de transporte de Red Eléctrica de España denominada Puerto del Rosario, el proyecto contempla una línea subterránea de unos 170 metros de longitud hasta la planta de emergencia de DISA, denominada “Mezque”. La evacuación hasta la subestación de transporte se hará de forma conjunta entre DISA y SAMPOL por medio de una única línea eléctrica.

Además, se afirma desde el Gobierno, los grupos de generación cumplirán con la normativa ambiental vigente, incluyendo sistemas de reducción catalítica (SCR) que garantizan la reducción de emisiones y un funcionamiento dentro de los estándares.