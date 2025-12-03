El CAAF destina 18 millones para mejorar el suministro de agua de Fuerteventura

Incrementar la garantía de suministro, reducir pérdidas en la red, mejorar la calidad del agua y preparar el sistema para la demanda actual y futura del norte de la Isla. Estos son los principales objetivos del Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura (CAAF) del plan integral para la mejora y modernización de las infraestructuras hidráulicas en el municipio de La Oliva, con un conjunto de actuaciones que, en su globalidad, supera los diez millones de euros de inversión.

En estos momentos, el CAAF sigue avanzando en la renovación de las redes municipales. Hasta la fecha se han sustituido más de 4.500 metros de tuberías en distintos pueblos como Villaverde, El Cotillo, Corralejo y Vallebrón, para reforzar la estabilidad del servicio y disminuir las averías derivadas del envejecimiento de la red.

La presidenta insular, Lola García, destacó que esta inversión «es una apuesta firme por la seguridad hídrica de La Oliva. La modernización de redes, depósitos e instalaciones clave es imprescindible para ofrecer un servicio más eficiente, estable y preparado para el crecimiento del municipio».

Por su parte, el consejero de Aguas, Adargoma Hernández, subrayó que «no hablamos de acciones aisladas, sino de un plan que actúa en toda la cadena del sistema hidráulico. La renovación de más de 4.500 metros de redes, junto a las grandes obras, nos permite reducir pérdidas y optimizar el reparto del caudal».