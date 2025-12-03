Fuerteventura llora la muerte del médico Antonio Ortega, Hijo Predilecto

Los majoreros despertaron ayer con la noticia que tiñó de tristeza la isla: el fallecimiento de Antonio Ortega Rodríguez (Antigua, 1952 - Gran Canaria, 2025), médico rehabilitador e Hijo Predilecto de Fuerteventura, cuya vida estuvo marcada por la entrega a su profesión y el compromiso con su tierra.

La isla despide hoy a un hombre sencillo, respetado y querido, que ejerció durante más de tres décadas en el Hospital majorero, donde se convirtió en referente de humanidad y vocación. Su sepelio tendrá lugar esta tarde en el cementerio de Antigua, su pueblo natal, donde gozaba de un prestigio cimentado en la cercanía y el servicio.

Nacido en el seno de una familia dedicada a la agricultura y la ganadería, Antonio Ortega fue uno de los cinco hijos de Juan Ortega y Carmen Rodríguez. Desde pequeño destacó por su esfuerzo y dedicación, que le llevaron a obtener una beca en 1964 para continuar sus estudios fuera de la isla.

En el Instituto Técnico de Santa María de Guía permaneció desde los 12 hasta los 19 años, antes de iniciar su formación universitaria en La Laguna, donde se graduó en 1977. Tras sus prácticas en la Clínica de El Pino, en Las Palmas, obtuvo plaza en el Hospital majorero en 1982, donde desarrolló toda su carrera hasta la jubilación.

Su labor como médico rehabilitador fue reconocida por pacientes y compañeros, que lo recuerdan como un profesional cercano, atento y humano. “Don Antonio”, como se le conocía cariñosamente, supo conjugar la ciencia con la empatía, convirtiéndose en símbolo de confianza para generaciones de majoreros.

Padre de dos hijos, Daniel, ingeniero, y Bea, enfermera, Antonio Ortega transmitió a su familia los valores de esfuerzo y servicio que marcaron su propia trayectoria.