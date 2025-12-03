“El zapatero real” llega a Antigua con una mágica historia sobre sueños, amistad y duendes

El próximo 7 de diciembre, el Auditorio de Antigua se llenará de fantasía con la representación de “El zapatero real”, una obra de teatro familiar que promete emocionar a grandes y pequeños. Con funciones a partir de las 18:00 horas y entradas a un precio popular de 3 euros, esta propuesta cultural se presenta como una excelente opción para disfrutar en familia durante el puente de diciembre.

La historia nos sitúa en Cuentópolis, una aldea imaginaria donde vive Denis, un zapatero artesano que, a pesar de las adversidades, continúa fabricando zapatos con los escasos materiales a su alcance. Su única aliada es Sophie, una amiga incondicional que cree firmemente en su talento y lo anima a no rendirse.

Todo cambia una noche cuando Denis recibe la inesperada visita de los Clovens, unos duendes mágicos encargados de asistir a los humanos a través de un antiguo ritual: el rito del hilo de oro. Gracias a ellos, el zapatero comienza a recibir materiales de calidad con los que crea calzado único, tan excepcional que termina llamando la atención del mismísimo Rey, quien decide convertirlo en su zapatero real.

Cartel 'El Zapatero Real' / La Provincia

Una historia sobre esperanza, superación y la magia de creer

A través de un guion dinámico y una puesta en escena envolvente, “El zapatero real” transmite valores como la amistad, la perseverancia y el poder de creer en uno mismo. La llegada de Denis a la corte real no será el final de su viaje, sino el inicio de nuevas aventuras que pondrán a prueba su integridad, su vínculo con Sophie y la alianza entre humanos y duendes.

El montaje destaca por su cuidada escenografía, un diseño de vestuario que fusiona la estética artesanal con elementos fantásticos, y una banda sonora original que acompaña los momentos más emotivos y divertidos de la obra.

El Ayuntamiento de Antigua continúa apostando por el acceso a la cultura con espectáculos que, además de entretener, educan y emocionan. “El zapatero real” se suma a la programación cultural de diciembre como una opción ideal para el público infantil y familiar.

Con una entrada simbólica de solo 3 euros, el evento se perfila como una experiencia accesible y enriquecedora. Las entradas pueden adquirirse en taquilla el mismo día de la función o consultar disponibilidad a través de los canales habituales del Auditorio de Antigua.