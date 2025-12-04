Fuerteventura celebra medio siglo del fin de la dictadura de Franco

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, acompañado por la subdelegada del Gobierno en Las Palmas, Teresa Mayans, y por la directora insular del Estado, María Jesús de la Cruz, presidieron ayer el acto conmemorativo de los 50 años de España en libertad coincidiendo con el medio siglo del fin de la dictadura de Francisco Franco.

El evento que se desarrolló en la calle peatonal Primero de Mayo, en la capital majorera, combinó teatro, monólogos, música y una exposición y forma parte de los eventos que han organizado las siete sedes insulares de la Delegación del Gobierno en Canarias dentro de la iniciativa España en libertad, 50 años puesta en marcha por el Gobierno de España.

Las propuestas artísticas relacionadas con la dictadura y la reinstauración de un régimen de libertad en España han estado protagonizadas por el alumnado de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional de centros educativos de distintos municipios majoreros.

Participaron, el IES Puerto del Rosario, IES San Diego de Alcalá, IES Santo Tomás de Aquino, el CIFP Majada Marcial, el CPEIPS Sagrado Corazón, el IES La Oliva, el IES Corralejo, el IES Vigán y el CEO Antigua.

«Seguimos celebrando el medio siglo de libertad en Canarias, como en el resto del país, y en esta ocasión lo hacemos en Fuerteventura. Más allá de este acto, esta isla va a adquirir un protagonismo particular en 2026 en la celebración de los 50 años de España en libertad, por la significación que tuvo como espacio de represión del colectivo LGTBI+ en Tefía. Así lo anunció solo hace unos días el ministro Ángel Víctor Torres», recordó Pestana.

«En el acto de hoy (por ayer) nuestra Dirección Insular ha querido dar la palabra a los más jóvenes, al alumnado de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. Hemos querido que ellas y ellos sean los protagonistas a través de la música y la interpretación para lanzar el mensaje de que el rechazo a la dictadura, al totalitarismo, y la defensa de la libertad son principios que tienen también muy presentes quienes no han vivido en dictadura. Es muy importante mantener viva la conciencia y la consciencia de la libertad para evitar que se repitan errores del pasado».

El acto de ayer en la isla llega tras la celebración de la iniciativa España en libertad, 50 años, en El Hierro, Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife y La Palma.