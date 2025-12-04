El Estado reconoce el potencial del Parque Tecnológico de Fuerteventura en emergencia

«Los proyectos que viene desarrollando el Parque Tecnológico de Fuerteventura convierten a Canarias en referente en el uso de las innovaciones tecnológicas para la anticipación, prevención y coordinación ante hechos catastróficos». Quien así se pronuncia es la directora general de Protección Civil y Emergencias en el Ministerio del Interior, Virginia Barcones, tras conocer de primera mano las iniciativas que se vienen realizando en el citado espacio insular de investigación y desarrollo para afrontar grandes emergencias o situaciones de seguridad.

El Parque Tecnológico de Fuerteventura, dependiente del Cabildo de Fuerteventura, recibió ayer a una delegación del Ministerio del Interior, encabezada por Barcones, con el objetivo de darles a conocer los proyectos de soluciones innovadoras que se desarrollan desde estas instalaciones en áreas como seguridad, emergencias, protección civil y de la biodiversidad.

La presidenta insular, Lola García, y el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del ejecutivo autonómico, Manuel Miranda, recibieron a la citada delegación estatal y al delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, quienes conocieron de primera mano la tecnología que se desarrolla desde el Parque Tecnológico majorero para la operación de plataformas aéreas no tripuladas en misiones de servicio público.

En la visita, estuvieron presentes también la consejera de Seguridad y Emergencias, Lolina Negrín, el viceconsejero de Emergencias y Aguas del Gobierno de Canarias, Fernando Figuereo, así como el subdirector general de prevención, planificación y emergencias del Ministerio del Interior, Benjamín Salvago, y la senadora por Fuerteventura, Paloma Hernández.

Las autoridades realizaron también una visita institucional al edificio ISSEC: un centro para el desarrollo de soluciones innovadoras mediante Data Analytics a partir de datos obtenidos de sensores embarcados en plataformas no tripuladas. Asimismo, visitaron la pista de operaciones Canarias Stratoport for HAPS & UAS, la mayor de toda España para operaciones con pseudosatélites y aeronaves no tripuladas.

La presidenta insular, Lola García, destacó que, «es importante que tanto las administraciones locales como suprainsulares conozcan las capacidades que tiene el Parque Tecnológico, que acoge ya proyectos punteros en el ámbito de la seguridad y emergencias, protección de la biodiversidad o gestión de los flujos migratorios, que pueden dar respuesta en situaciones críticas y salvar vidas».

Miranda, resaltó «el potencial que tiene el Parque en este ámbito tan importante, con proyectos en curso que pueden ayudar a solventar grandes emergencias que tenemos hoy en día por el cambio climático y otros factores».

Por su parte, Barcones, señaló que, ante las situaciones de emergencia en los últimos años, «es importante fortalecer las capacidades del sistema nacional de protección civil: gobiernos locales, regionales y de España. En definitiva, sumar esfuerzos para protegernos ante el cambio climático».