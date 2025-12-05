Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fuerteventura se convierte en epicentro del manga con el Fuerte Nakama Puerto Canarias Manga Festival

Puerto del Rosario acoge un evento gratuito dedicado al anime, el K-pop y la cultura asiática con actividades para todos los públicos

Fuerteventura se convierte en epicentro del manga con el Fuerte Nakama Puerto Canarias Manga Festival

Fuerteventura se convierte en epicentro del manga con el Fuerte Nakama Puerto Canarias Manga Festival / La Provincia

La Provincia

La Provincia

Puerto del Rosario

El mundo del anime, el manga y la cultura pop asiática tiene una cita ineludible en Puerto del Rosario con la llegada del Fuerte Nakama Puerto – Canarias Manga Festival, un evento que tendrá lugar los días 13 y 14 de diciembre en el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura.

Este festival gratuito transforma el centro de congresos majorero en un auténtico punto de encuentro para fans de todas las edades, con una programación diversa y pensada para fomentar la participación, la creatividad y la convivencia entre personas aficionadas al universo manga y otras expresiones culturales juveniles del continente asiático.

Actividades para todos los gustos

El evento se desarrolla en dos jornadas con horarios diferenciados: el sábado 14 de diciembre de 10:00 a 23:00 y el domingo 15, de 10:00 a 14:00, aunque esta última jornada estará centrada exclusivamente en la zona gaming.

Durante el festival, los asistentes podrán disfrutar de una variada oferta de actividades, todas ellas de acceso libre y gratuito, entre las que destacan:

  • Pasarela de cosplay, donde se premiará la originalidad y fidelidad en las representaciones de personajes de anime, videojuegos o cómics.
  • Concurso de K-pop, que reunirá a grupos de baile interpretando coreografías inspiradas en las bandas más populares del pop coreano.
  • Torneos de videojuegos, que ofrecerán un espacio competitivo y de entretenimiento para los amantes del gaming.
  • Charlas y encuentros con invitados relacionados con el mundo del manga, el anime y la industria cultural asiática.

Gracias a su carácter gratuito y accesible, el Fuerte Nakama Puerto está pensado como una actividad inclusiva y familiar, fomentando la participación de residentes y visitantes, independientemente de su edad o nivel de conocimiento sobre la cultura asiática. Se trata de un festival abierto, en el que tanto los seguidores más fieles como los curiosos podrán descubrir, compartir y disfrutar de este universo creativo.

