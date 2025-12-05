Fuerteventura se convierte en epicentro del manga con el Fuerte Nakama Puerto Canarias Manga Festival
Puerto del Rosario acoge un evento gratuito dedicado al anime, el K-pop y la cultura asiática con actividades para todos los públicos
El mundo del anime, el manga y la cultura pop asiática tiene una cita ineludible en Puerto del Rosario con la llegada del Fuerte Nakama Puerto – Canarias Manga Festival, un evento que tendrá lugar los días 13 y 14 de diciembre en el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura.
Este festival gratuito transforma el centro de congresos majorero en un auténtico punto de encuentro para fans de todas las edades, con una programación diversa y pensada para fomentar la participación, la creatividad y la convivencia entre personas aficionadas al universo manga y otras expresiones culturales juveniles del continente asiático.
Actividades para todos los gustos
El evento se desarrolla en dos jornadas con horarios diferenciados: el sábado 14 de diciembre de 10:00 a 23:00 y el domingo 15, de 10:00 a 14:00, aunque esta última jornada estará centrada exclusivamente en la zona gaming.
Durante el festival, los asistentes podrán disfrutar de una variada oferta de actividades, todas ellas de acceso libre y gratuito, entre las que destacan:
- Pasarela de cosplay, donde se premiará la originalidad y fidelidad en las representaciones de personajes de anime, videojuegos o cómics.
- Concurso de K-pop, que reunirá a grupos de baile interpretando coreografías inspiradas en las bandas más populares del pop coreano.
- Torneos de videojuegos, que ofrecerán un espacio competitivo y de entretenimiento para los amantes del gaming.
- Charlas y encuentros con invitados relacionados con el mundo del manga, el anime y la industria cultural asiática.
Gracias a su carácter gratuito y accesible, el Fuerte Nakama Puerto está pensado como una actividad inclusiva y familiar, fomentando la participación de residentes y visitantes, independientemente de su edad o nivel de conocimiento sobre la cultura asiática. Se trata de un festival abierto, en el que tanto los seguidores más fieles como los curiosos podrán descubrir, compartir y disfrutar de este universo creativo.
