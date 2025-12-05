La futura Residencia de Mayores de Fuerteventura tendrá una capacidad de 90 plazas

Con el inicio de la excavación o desmonte de la parcela para rebajar el nivel del terreno y el proceso topográfico de marcar las cotas ha arrancado el proyecto de la futura Residencia Sociosanitaria y Centro de Día de Gran Tarajal, que tendrá una capacidad de 90 plazas sociaosanitarias, por parte de la UTE Ecología y Construcción Fesumar S.L-José Díaz García S.A., entidades que se adjudicaron la obra por 14,3 millones de euros. El plazo de ejecución es de 13 meses. Los inmuebles están ubicados en la zona de El Aceitún. La actuación es cofinanciada por el Cabildo de Fuerteventura, así como Gobierno de Canarias y los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) de la Unión Europea.

La presidenta insular, Lola García, señala que «ya son una realidad los trabajos de construcción para tener un recurso sociosanitario tan esperando por personas dependientes y familiares, cumpliendo con una de las grandes prioridades de este Cabildo».

García destacó el trabajo coordinado entre los departamentos de Acción Social, Contratación e Infraestructuras del Cabildo, así como la coordinación con el Ayuntamiento de Tuineje, para poder hacer realidad este recurso sociosanitario. Al mismo tiempo, «trabajamos para licitar otros recursos en el resto de municipios, como un Centro de Día en Costa Calma y en la zona de Antigua-Betancuria, en coordinación con los ayuntamientos».

Por su parte, el consejero insular de Acción Social, Víctor Alonso, apunta que «estas obras permitirán tener una infraestructura sociosanitaria de primer orden en Gran Tarajal de cara a prestar una atención de calidad acordes a las necesidades de los mayores dependientes de nuestra Isla».

La alcaldesa de Tuineje, Candelaria Umpiérrez, que también visitó la zona donde se levantará el proyecto resaltó la importancia de contar con un recurso «para que nuestros mayores tengan los servicios especializados que necesitan para fomentar su autonomía y bienestar integral».

La futura residencia se construye en una parcela de 4.701 metros cuadrados. Este recurso albergará dos centros que ofrecerán una atención personalizada: La Residencia Sociosanitaria con capacidad para 60 plazas, que prestará atención residencial los 365 días al año, durante las 24 horas al día, así como un Centro de Atención Diurna para personas mayores en situación de dependencia con 30 plazas. Se ofrecerá atención individualizada, combinadas actuaciones familiares y/o grupales. La Residencia contará con numerosos servicios para ofrecer calidad de vida a los mayores.