Muere Andrés García, padre de la presidenta del Cabildo de Fuerteventura

Gran Tarajal amaneció ayer con la noticia que sacudió a toda la isla: el fallecimiento de Andrés García Rodríguez, padre de la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, a los 91 años de edad. La consternación se extendió rápidamente por cada rincón de la geografía majorera, reflejo del respeto y la estima que despertaba no sólo su figura sino del prestigio y respeto a la familia García Martínez.

Durante toda la jornada, el Tanatorio Antonio Padrón se convirtió en un lugar de encuentro. Vecinos, familiares y amigos acudieron en gran número para acompañar a la familia en un momento de profundo dolor. El ambiente era de silencio compartido, de abrazos que buscaban consolar y de palabras que evocaban la trayectoria de un hombre que supo ganarse el cariño de la sociedad.

El sepelio está previsto para hoy a las 19:00 horas en el cementerio de Gran Tarajal, donde se espera una amplia asistencia. La despedida de Andrés García se convierte así en un acto colectivo, símbolo de la memoria viva de un pueblo que reconoce en él a uno de sus vecinos populares, no en vano trabajó muchos años en la industria del tomate y centros de enseñanza.

Casado con Maruca Martínez, ya fallecida, Andrés García formó una familia numerosa y unida con cinco hijos: Olinda, Nena, Rosa Delia, Lola y Miguel Ángel.

La familia de Andrés era muy trabajadora y ligada históricamente al pueblo de Gran Tarajal. Su padre Fructuoso trabajó durante años en la factoría de Lloret y Llinares, ubicada en la Banda de Arriba, donde realizaba labores de roncado y salazón del atún.

El propio Andrés adquirió los valores del trabajo y sacrificio que le inculcaron en el ámbito familiar. Así, tanto trabajó en la finca de Antonio Lloret, en el barrio de Mazacote, como en el Frigorífico de Pepe Viera donde era el encargado y se dedicaban a embarcar pescado para Tenerife y Gran Canaria.

Sin embargo, su popularidad aumentó con sus labores en el almacén de empaquetado de tomate de la empresa Los Betancores. Allí permaneció durante muchas zafras y tuvo la oportunidad de conocer a numerosas personas no en vano a Gran Tarajal sufría una enorme migración interior de gente a trabajar en los almacenes de tomate. También trabajó hasta su jubilación en el colegio García Blairzy, en Gran Tarajal.

«Era un gran conversador», asegura uno de sus amigos íntimos, Ginés Lloret Padrón. Además, aclara, que «la relación con su familia era estrecha, hasta el punto que mi mujer Estrella y yo somos el padrino de bautizo de su hija Lola».

Lloret recuerda los buenos momentos disfrutados con el fallecido. «Íbamos a mariscar, a Morro Jable a buscar atún o a pescar viejas al Vachuelo. Era una grandísima persona y un mejor amigo. Su recuerdo permanecerá para siempre en nuestra memoria».