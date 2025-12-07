Un puntal fuera del terrero

La Academia Canaria de la Lengua define al puntal como aquel luchador capaz de derribar a los contrarios más destacados. Lázaro Cabrera Cabrera (Puerto del Rosario, 1954), sin necesidad de vestir la ropa de brega, fue ese puntal silencioso que sostuvo al Club de Lucha Unión Tetir en tiempos de precariedad. Militó como juvenil en 1972, pero pronto se retiró de la competición. Su verdadera lucha comenzó en 1977, cuando asumió la presidencia y se mantuvo al frente hasta 1998.

«Llegue a hipotecar mi casa para poder presentar un aval y competir en un torneo regional», recuerda Cabrera, testimonio de un sacrificio personal que hoy se reconoce como símbolo de compromiso y amor por los colores.

Mantener vivo al club en aquellos años era un desafío titánico. Sin ayudas institucionales ni patrocinios, la economía se sostenía con rifas, bares de fiestas y taquillas. Cabrera y su directiva hicieron de la creatividad, la pasión por los colores del Unión Tetir y la resistencia una forma de gestión comunitaria. «Era muy duro», confiesa, pero esa dureza cimentó la identidad de un equipo que se convirtió en referente insular.

El contraste con la actualidad es evidente. Cabrera observa con preocupación cómo algunos puntales llegan a cobrar cifras desorbitadas, entre 90.000 y 120.000 euros, muy lejos del espíritu de entrega y pertenencia que caracterizó a generaciones anteriores. «Ya no hay compromiso ni amor por los colores ni por el pueblo», lamenta.

Uno de sus mayores desvelos fue la construcción del nuevo terrero, obra que se prolongó durante 15 años por promesas incumplidas de los políticos de la época. Finalmente, el recinto se convirtió en realidad, cumpliendo el sueño de todo un pueblo y consolidando un espacio de encuentro para la afición y los vecinos.

Tetir ha sido cuna de grandes luchadores: Paco Barrera, Pepe Barrios, Juan Cabrera, los hermanos Morales, Manolo Fuentes, Félix Vera, Feluco o Cristóbal de Vera. Sin embargo, la época dorada llegó en la temporada 1987–88, con una plantilla de lujo encabezada por Juan Soto Fortaleza de Maxorata, Rafael Rodríguez, Mauro Monserrat, Santiago Rodríguez y Miguel Ángel Marichal. Aquel año disputaron 72 luchadas en todas las islas, entre oficiales, amistosas y torneos, dejando huella en el deporte vernáculo.

Homenaje

El CL.Unión Tetir, cuya presidenta es Sonia Martín, celebra el domingo a las 10.00 horas en el terrero de La Vega su primer Torneo de Juveniles de carácter regional que lleva el nombre de Lázaro Cabrera Cabrera. Cuenta con la participación del Tetir (Fuerteventura), CL Tao (Lanzarote) y CL. Castillo (Gran Canaria), dentro de los actos de conmemoración del 55 aniversario del club, «destacando la figura de Lázaro Cabrera, un hombre que ha sido fundamental en la historia del Unión Tetir», apuntan fuentes del equipo. Además, reconocen que «Lázaro fue presidente del club durante varias décadas y siempre se mantuvo comprometido, pendiente y volcado con el crecimiento del equipo. Su dedicación y trabajo marcaron profundamente el camino que hoy continúa recorriendo el Unión Tetir».

El mencionado acto no solo forma parte del programa de la efemérides del aniversario de la entidad deportiva, sino que rinde tributo a Lázaro Cabrera como figura fundamental en la historia del equipo. «Su legado es hoy semilla para las nuevas generaciones que saltan al terrero, recordando que la lucha canaria es más que deporte: es identidad, comunidad y memoria viva», aseguran.