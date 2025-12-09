Cuando la diversidad se transforma en talento

La Gala de Capacidades, cuyos protagonistas fueron niños y niñas, hombres y mujeres con diversidad funcional, se transformó en una celebración que dignificó la discapacidad y visibilizó el talento. No solo emocionó al público en el auditorio del Palacio de Congresos, sino que el mensaje fue claro: Fuerteventura reivindica la inclusión, no como gesto simbólico, sino como una realidad que se construye con talento, dignidad y participación activa.

La capital majorera acogió la celebración de la Gala de Capacidades, un evento que conmemoró el décimo aniversario de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos (Adivia). La cita se convirtió en un escaparate de inclusión y creatividad, donde personas con distintas condiciones demostraron que la discapacidad no es ausencia, sino otra forma de presencia activa en la sociedad.

El acto arrancó con la música de Barrios Orquestados, que reunió a niños y familias de El Matorral y Puerto del Rosario en una interpretación coral cargada de energía comunitaria. A continuación, Rodrigo, usuario del proyecto Ocupación con sentido, ofreció una actuación de percusión junto al Centro Insular de Música, seguida de la propuesta musical de Ascreciendo Yaiza.

La palabra también tuvo su espacio. Juan Manuel, miembro de la Asociación Majorera por la Salud Mental (Asomasamen), compartió poemas dedicados a su madre, mientras Luca presentó su libro La cura soy yo, acompañado por integrantes de Fuerte es la Vida Parkinson No Limits. La emoción se multiplicó con la actuación del dúo formado por Aylen y su madre Valeria, quienes cantaron juntas subrayando la importancia de las redes de apoyo.

Uno de los momentos más aplaudidos fue el desfile de moda inclusiva organizado por Mor Modas, en el que ocho mujeres y niñas con discapacidad reivindicaron su derecho a formar parte del mundo de la moda, visibilizando la diversidad de cuerpos y estilos. Asimismo, la demostración de silbo canario a cargo de Serafín y Jorge David, este último con parálisis cerebral, que evidenció cómo las tradiciones pueden adaptarse y enriquecerse con nuevas voces.

La música regresó de nuevo al escenario con el bolero de Diego Líder, dedicado a su esposa, y el deporte se hizo presente con la exhibición de Rigagym, con los directores, Antonio Gámiz y Sara Reyes al frente, donde se demostró cómo el boxeo puede adaptarse para ser practicado por personas con discapacidad. El broche de oro de la gala llegó con una canción colectiva que reunió a todos los participantes sobre el escenario, levantando al público en un aplauso unánime.

La Gala de Capacidades no fue solo una celebración, sino una declaración de principios: la inclusión no se improvisa, se construye con respeto, creatividad y reconocimiento del talento de cada persona. Adivia, en su décimo aniversario, reafirmó que la verdadera capacidad está en la unión y en la dignidad de la diversidad.

José Gómez, referente

El colectivo Adivia nace en 2015. En cada acto u iniciativa que organice y desarrolle está presente la figura de José Gómez, fallecido el 15 Febrero de 2022. También en la memoria colectiva de los majoreros. Presidente, fundador y un referente en la reivindicación de los derechos de las personas con discapacidad, Gómez fue un luchador incansable para conseguir una isla más accesible e inclusiva. Su trabajo y dedicación por una accesibilidad universal ha sido un ejemplo en Fuerteventura.

El Cabildo majorero creó el Sello de Calidad en Accesibilidad Universal con el nombre de José Gómez, una iniciativa impulsada desde la Consejería de Accesibilidad, y la asociación Adivia. Una herramienta que nació con la finalidad de distinguir a los establecimientos públicos que realizan un esfuerzo y cumplen con los requisitos en materia de accesibilidad universal, así como en su transformación como espacios inclusivos. La huella de José Gómez sigue más viva que nunca y supone un aliciente para seguir trabajando por una isla inclusiva.