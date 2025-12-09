Pájara conquista el cielo

En el corazón de Pájara, la Navidad se vive con aguja, lana y mucha ilusión. Más de cuarenta personas del Centro de Mayores han dedicado ocho meses a tejer un sueño que hoy se alza imponente en la plaza del pueblo: el árbol de Navidad de crochet más alto del mundo, con 25 metros de altura y ocho de diámetro.

La obra, confeccionada con 10.000 piezas de colores y 800 madejas de lana, equivalentes a unos 300 kilómetros de hilo, es mucho más que un símbolo navideño. Es el resultado de un trabajo comunitario que combina paciencia, constancia y complicidad. Cada puntada refleja la unión de generaciones y el amor por las tradiciones.

Este año, la creatividad de los mayores de Pájara fue más allá del árbol. Bajo la coordinación de Eva Pérez, se tejió un tapiz monumental de 10 metros de alto por 12 de ancho, compuesto por más de 30.000 cuadrados. La obra, elaborada puntada a puntada desde hace muchos meses, se convirtió en un nuevo reto superado y en un motivo de orgullo colectivo.

En el Centro de Mayores de Pájara, la actividad no se limita al crochet. Allí se ejercitan, trabajan cuerpo y mente, comparten risas y se mantienen activos día tras día. La confección del árbol y el tapiz es la expresión visible de un esfuerzo silencioso que demuestra que la edad no es un límite cuando hay ilusión y ganas de cuidarse. Y detrás de ese trabajo, del esfuerzo, de la unión y complicidad, hay un enorme equipo de mayores coordinado por la trabajadora municipal Eva Pérez, cuya labor ha sido elogiada por todos, desde políticos hasta vecinos.

Documental

La magnitud de esta hazaña colectiva no podía quedar solo en la plaza del pueblo que preside el majestuoso árbol de Navidad y el tapiz. Desde octubre, el prestigioso realizador Osain Álvarez, uno de los profesionales más cualificados de la isla en la producción audiovisual, acompañó con su cámara todo el proceso creativo, registrando no solo las largas jornadas de tejido, sino también los momentos de complicidad y compañerismo.

El resultado es un documental íntimo y cercano que recoge el camino desde las primeras puntadas hasta el encendido de luces, «cuando el árbol y el tapiz se revelaron al pueblo como símbolos de esfuerzo y orgullo colectivo. Una obra que inmortaliza la energía y vitalidad de unas mujeres y hombres que demuestran que nunca es tarde para crear, reír y dejar huella», apuntan desde la Concejalía de Cultura de Pájara.

El concejal de Cultura del municipio sureño, José Manuel Díaz, valora de forma positiva los actos programados para estas fechas. «Hemos preparado unas navidades pensadas para las familias de nuestro municipio sientan la magia de estas fiestas tan especiales. El árbol de croché y el encendido navideño son solo el inicio de un calendario cargado de cultura y tradición». Además, añadió que «el objetivo del grupo de gobierno no es otro sino que todos los pueblos del municipio vivan estas fechas de manera conjunta y participativo».