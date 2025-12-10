Adivia y Valentina Morán, premiados con el galardón Canarias+Capaces

El Auditorio Alfredo Kraus, en Las Palmas de Gran Canaria, acoge este jueves la primera edición de la Gala Canarias + Capaces, organizada por el Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias. La cita busca distinguir y visibilizar la aportación de personas con discapacidad y de las entidades que trabajan en favor de una sociedad más inclusiva.

Fuerteventura será protagonista con dos reconocimientos: en la categoría colectiva, la Asociación de Personas con Discapacidad Visual, Auditiva, Física y Psíquica (ADIVIA), y en la individual, Valentina Morán, auxiliar de información en la Asociación de Discapacitados de Fuerteventura (ADISFUER).

ADIVIA, fundada en 2015 por el recordado José Gómez, cuya iniciativa nace de la necesidad de mejorar la accesibilidad y la calidad de vida de las personas con diversidad funcional en Fuerteventura. Desde entonces, ha impulsado proyectos pioneros como el Punto de Información Insular, el Sello de Calidad en Accesibilidad y el Centro José Gómez, donde se desarrolla la iniciativa Ocupación con Sentido para fomentar la autonomía laboral de personas con discapacidad. En 2024 sumó la Escuela de Familias, un espacio de apoyo y formación. La presidenta Alicia Roger y el gerente Juan Carlos Placeres recogerán el galardón en nombre del colectivo.

Cuidadora de Tortugas

Otra de los galardones destinados a Fuerteventura recae en Valentina Morán, de 60 años y con una discapacidad reconocida del 33%, que recibirá el premio individual por una trayectoria marcada por la entrega y la perseverancia.

Desde 2009 ha trabajado en el Centro de Recuperación y Conservación de Tortugas Marinas de Morro Jable, que pertenece al Cabildo de Fuerteventura, donde cuidaba y alimentaba a las tortugas, así como en brigadas de limpieza y actualmente como auxiliar de información en ADISFUER. Su historia refleja la fuerza de la inclusión y el valor de la diversidad.

La Gala Canarias + Capaces se convierte así en un escaparate de talento y compromiso, donde Fuerteventura aporta ejemplos de lucha, solidaridad y dignidad que inspiran a toda la comunidad insular. ADIVIA y Valentina son sólo un ejemplo... hay muchos más.