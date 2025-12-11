El Barlovento Express de Fred. Olsen cumple su primer año conectando Las Palmas de Gran Canaria y Morro Jable con nuevas mejoras a bordo

El Barlovento Express de Fred. Olsen cumple su primer año uniendo Las Palmas de Gran Canaria y Morro Jable con nuevas prestaciones. Para conmemorar sus primeros 12 meses como parte de la flota de la compañía, la naviera ha sometido al buque a una parada técnica que les ha permitido introducir nuevos servicios y equipamiento que refuerzan su compromiso con la calidad, la comodidad y la seguridad de sus pasajeros. Durante este primer año, el barco ha transportado a más de 360.000 pasajeros, 1.150 viajes y un destacado volumen de vehículos y carga.

El director de flota de Fred. Olsen Express, Juan Ignacio Liaño, explica que “celebrar este primer año de operaciones con la implantación de nuevas mejoras no solo es un símbolo de renovación, sino también del compromiso continuo que mantenemos con la excelencia en el servicio. Durante los 31 días que ha durado la parada técnica en el puerto de Santa Cruz de Tenerife hemos hecho cambios significativos y exhaustivos que nos permitirán ofrecer una mayor comodidad, en consonancia con los estándares del resto de nuestra flota”, añade.

Una de las novedades del Barlovento Express es la instalación del parque infantil definitivo. Hasta ahora los más pequeños contaban con una zona provisional. Tras la parada técnica disponen ya de un espacio específico, más amplio y equipado con juegos interactivos diseñados para su entretenimiento y seguridad.

La Clase Oro también ha experimentado mejoras notables. Por un lado, se han habilitado baños exclusivos para esta zona y además estrena butacas ejecutivas como las del resto de la flota. Estos nuevos asientos, más amplios, cómodos y con tapicería de mayor calidad, incluyen bandejas abatibles de alta durabilidad para el confort del pasajero.

Además, las butacas y sillones de Clase Oro cuentan ahora con tomas de corriente y puertos USB, mejoras que también se han extendido a los demás salones del barco. De este modo, los viajeros pueden cargar y utilizar sus dispositivos electrónicos durante toda la travesía.

En cuanto a la ambientación e iluminación del Barlovento Express, se han instalado nuevas luminarias en los diferentes salones, cafeterías y tienda del barco, así como en puntos de la bodega y acceso al buque. Estas actualizaciones ofrecen un entorno más moderno, eficiente y acogedor.

Con el objetivo de facilitar el flujo de pasajeros y mejorar la accesibilidad general, Fred. Olsen Express también ha optimizado los accesos al buque, instalando nuevas puertas automáticas con rampas accesibles en los accesos de proa y popa.

Asimismo, se ha instalado un bloque de acomodaciones Pet Roomen la zona exterior de proa, que pronto contará con el sistema de videovigilancia del resto de la flota. Estas áreas brindan más comodidad y seguridad para quienes viajan con mascotas, completando así un conjunto de mejoras orientadas a ofrecer una experiencia a bordo más confortable, moderna y funcional.

Por último, en el ámbito técnico, el buque ha sido sometido a una revisión integral de sus motores para optimizar su rendimiento y eficiencia. Además, se ha llevado a cabo una actualización del sistema de aislamiento del garaje, mejorando la seguridad durante la navegación. Estos trabajos refuerzan la fiabilidad operativa del barco y garantizan una experiencia de viaje aún más segura y agradable para los pasajeros.

Primer año en datos

El próximo día 30 de este mes se cumple oficialmente el primer año de actividad del Barlovento Express como parte de la flota de Fred. Olsen Express. El balance de estos 12 primeros meses reflejan un sólido desempeño, con más de 1.150 viajes realizados, habiendo recorrido cerca de 61.000 millas náuticas. Asimismo, se habrán transportado un total de 363.000 pasajeros y más de 110.000 turismos, junto a aproximadamente 42.000 metros lineales de carga, que representan cerca de 22 toneladas de mercancías. A ello se suma el traslado de más de 5.300 mascotas, consolidando el compromiso de la naviera con un servicio cómodo, accesible y adaptado a las necesidades de todos los viajeros.

Conectividad WIFI

Recientemente, Fred. Olsen Express ha reforzado su compromiso con la experiencia del pasajero mediante la incorporación de una tercera antena satelital Starlink en cada uno de sus barcos. Este avance tecnológico, que se suma al sistema ya implementado desde 2023 con la colaboración de la empresa española Satlink, permite ofrecer a bordo una conexión wifi gratuita, más rápida, estable y de baja latencia, ideal para trabajar, estudiar o disfrutar de entretenimiento digital durante las travesías entre islas. Con ello, Fred. Olsen Express refuerza su apuesta por combinar transporte, confort y conectividad en alta mar.

Sobre Fred. Olsen Express

Fred. Olsen Express es la naviera de referencia en Canarias y lleva más de 50 años garantizando la conectividad entre islas. Desde su primera travesía en 1974 con Ferry Gomera, entre San Sebastián de La Gomera y Los Cristianos, en Tenerife, la compañía mantiene su compromiso con el desarrollo del transporte marítimo en el archipiélago. Se caracteriza por brindar un servicio con barcos de última generación y basado en la comodidad, la puntualidad, la rapidez y la flexibilidad.

Fiel a su vocación de generar riqueza entre la comunidad canaria, cuenta con un equipo humano de cerca de 1.000 personas. En la actualidad, Fred. Olsen Express dispone de una flota de ocho barcos de alta velocidad, dos miniferris y tres buques de carga destinados al transporte de mercancías, con los que conecta el archipiélago, a través de siete islas. Opera siete líneas marítimas interinsulares y una ruta costera en el sur de La Gomera. Además, une Canarias con la península mediante la conexión de Gran Canaria y Tenerife con Huelva.

Fred. Olsen Express es líder en el mercado interinsular. Realiza una media de 22.500 viajes al año y transporta anualmente a más de 3,7 millones de personas, 66.000 mascotas, 1.000.000 de turismos y 1.300.000 metros lineales de carga, es decir, unos 100.000 vehículos de transporte de mercancías. Desde su origen, más de 89 millones de pasajeros han confiado en la compañía.

En línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y la agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030, a través de su programa ‘En Armonía con el Mar’, Fred. Olsen Express aplica la innovación en todos sus procesos para reducir al máximo su huella en el entorno.