El Gobierno de Canarias destina cuatro millones al Parque Tecnológico

El Gobierno de Canarias refuerza la innovación en el Parque Tecnológico de Fuerteventura con una inversión de cuatro millones de euros para diferentes proyectos estratégicos que se impulsan a través del citado Parque, así como una partida cercana a los 90.000 euros para actuaciones en el área de carreteras. La financiación proviene de las consejerías regionales de Política Territorial y la de Universidades, Ciencia, Innovación y Cultura, que dirigen Manuel Miranda y Migdalia Machín, respectivamente.

El Parque Tecnológico, de carácter público y propiedad del Cabildo majorero, tiene en marcha diferentes proyectos para el desarrollo de plataformas aéreas no tripuladas que, combinadas con otras fuentes de datos, posibiliten a las instituciones públicas con competencia en materia de emergencias, mejorar su gestión en todas sus fases: prevención, detección, soporte durante el desarrollo y evaluación de daños.

La inversión del departamento de Miranda pretende dar cobertura tanto a parte del material necesario para el Edificio Polivalente y apoyar el desarrollo de plataformas aéreas no tripuladas que mejoran la prevención, detección y soporte de la gestión de las Emergencias, entre otros proyectos.

Por contra, la aportada por la Consejería de Machín irá al proyecto Canarias Geo Innovation Program 2030, que incluye la gestión inteligente del medio y las comunicaciones, para mejorar los servicios públicos prestados a ciudadanos y empresas. Asimismo, la inversión alcanza al proyecto Stratoport, una infraestructura pública de uso compartido para operar plataformas aéreas no tripuladas, como pseudosatélites de gran altitud (HAPS) y drones (UAS), así como al edificio ISSEC, desde donde se recibirán en tiempo real los datos de los sensores embarcados en las plataformas no tripuladas en vuelo.

La presidenta del Cabildo, Lola García, explicó que «se trata de acuerdos que afectan positivamente al desarrollo económico y las infraestructuras de la isla, dentro del trabajo de coordinación entre ambas administraciones para dar respuesta a las principales necesidades de la Isla».