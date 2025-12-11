El Hospital General de Fuerteventura pone en marcha la unidad de Hospitalización a Domicilio

La Gerencia de los Servicios Sanitarios del Área de Salud de Fuerteventura adscrita al Servicio Canario de la Salud (SCS), ha puesto en marcha una unidad de Hospitalización a Domicilio (HADO) en el Hospital General de Fuerteventura, liderado por el servicio de Medicina Interna en coordinación con resto de especialidades médicas.

La HADO del centro hospitalario, compuesta por ocho profesionales, de los que tres son médicos y cinco son enfermeras, se dirige a pacientes que requieren continuar con tratamiento y cuidados hospitalarios, pero que presentan una situación clínica estable, con evolución favorable, diagnóstico establecido y tratamiento pautado. Este tratamiento puede ser modificado por el equipo médico según su evolución.

Este modelo constituye una alternativa asistencial segura, eficaz y especializada, aplicable a numerosos procesos clínicos que pueden realizarse en el hogar, lo que favorece el bienestar del paciente y contribuye a una recuperación más rápida en un entorno familiar.

Una vez indicado el ingreso en HADO, los profesionales organizan las visitas diarias al domicilio, así como los planes asistenciales y de cuidados individualizados. También coordinan las pruebas diagnósticas hospitalarias que el paciente requiera, programando sus desplazamientos al hospital cuando sea necesario.

Capacidad y equipamiento

La nueva unidad, inició su actividad el pasado 1 de diciembre, y cuenta con una capacidad de diez camas o puestos domiciliarios activos, y cinco inhabilitados temporalmente y disponibles para su activación cuando sea precisos.

La unidad de Hospitalización a Domicilio cuenta con dos vehículos para los desplazamientos del personal sanitario y con nuevo equipamiento sanitario específico para prestar atención hospitalaria en el domicilio, como ecógrafo, quince bombas de infusión portátiles, dos electrocardiógrafos portátiles, nueve tensiómetros automáticos, dos tensiómetros manuales, diez pulsioxímetros, diez glucómetros, diez termómetros, dos neveras portátiles y dos maletines de transporte, así como dispositivos de telefonía e informática.

Este equipamiento garantiza la adecuada prestación de cuidados avanzados en el hogar del paciente.

La HADO es un modelo asistencial que permite ofrecer cuidados médicos y de Enfermería de rango hospitalario en el propio domicilio. Se concibe como una extensión del hospital al hogar, actuando como un recurso sustitutivo, y no complementario, de la hospitalización convencional.

Con la implantación de este modelo se reducen los tiempos de ingreso, se aumenta la rotación de camas, se mejora la organización de los recursos asistenciales y se evita la hospitalización cuando no es imprescindible. Además, mejora la calidad asistencial y la satisfacción del paciente, al combinar la atención especializada con los beneficios del entorno domiciliario. La internación domiciliaria supone, además, un coste entre un 30 por ciento y un 50 por ciento menor que la hospitalización convencional.

3.481 ingresos en Hospitalización a Domicilio en Canarias

La puesta en marcha de esta nueva unidad se enmarca en la estrategia del SCS de potenciar la Hospitalización a Domicilio en todas las islas, ampliando los equipos existentes y creando nuevas unidades.

En 2024, los hospitales públicos canarios atendieron a 3.481 pacientes en esta modalidad. Actualmente, el SCS dispone de unidades en los cuatro hospitales de referencia de Gran Canaria y Tenerife, además de equipos consolidados en Lanzarote y La Palma. Recientemente se ha incorporado también el servicio en El Hierro.

En la isla de La Gomera, la atención domiciliaria se presta por el momento a través de Atención Primaria y los equipos de Cuidados Paliativos.