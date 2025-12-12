El embrujo de Lorca revive en Antigua con el espectáculo “LUNA”: danza, música y poesía bajo el influjo lunar
El Auditorio de Antigua acoge “LUNA”, una propuesta escénica gratuita que fusiona flamenco, música clásica y la prosa de Federico García Lorca en una celebración artística de su vínculo con la Luna
La luna, símbolo recurrente en la obra de Federico García Lorca, inspira el espectáculo “LUNA”, que se presenta el próximo 20 de diciembre a las 20:30 horas en el Auditorio de Antigua, en Fuerteventura. La entrada es gratuita, y el evento se convierte en una oportunidad imperdible para los amantes de la poesía, la danza flamenca y la música clásica española.
“LUNA” no es solo un homenaje escénico, sino una inmersión profunda en el universo simbólico del poeta granadino, donde la Luna representa belleza, muerte, misterio y deseo. Esta propuesta artística se articula como una danza teatral que explora la relación íntima, casi obsesiva, entre Lorca y el satélite nocturno, un elemento recurrente y esencial en su producción literaria.
Una puesta en escena que fusiona música, danza y palabra
El espectáculo plantea una fusión multidisciplinar de gran sensibilidad artística. Sobre el escenario, el público será testigo de una combinación de poesía recitada, canto, danza flamenca y música en vivo. Cada disciplina se entrelaza para componer una narrativa sensorial que rinde tributo a Lorca y a su emblemático “Romance de la luna, luna”, donde la Luna se convierte en una figura trágica, seductora y fatal.
La dirección escénica ha diseñado una atmósfera poética y emocional en la que la Luna no solo es protagonista, sino también testigo y cómplice del destino del poeta. El resultado es un viaje onírico que transita entre la vida, el deseo y la muerte.
- La Guardia Civil avisa a los conductores canarios: multas de 500 euros y pérdida de 6 puntos por esta práctica tan común en las rotondas
- Las Palmas de Gran Canaria multa a la terraza de El Atlante con 149.000 euros
- DIRECTO | Canarias se prepara para la borrasca Emilia: los avisos de la Aemet traen lluvias, temporales de viento y mar y nevadas
- Los avisos de riesgo de la Aemet para el fin de semana en el tiempo en Canarias: lluvias, oleajes, tormentas, nevadas y viento
- Un buque partido en dos, 587 contenedores y una hazaña que marcó a Canarias
- Detenidos el luchador de MMA Jonay, 'Caracol', y un amigo por secuestrar y dar una paliza a un hombre en Gran Canaria
- El gestor de la terraza El Atlante niega que haya bloqueado el paseo marítimo con su establecimiento
- La Aemet pronostica el tiempo para este jueves en Canarias: bajan las temperaturas y aumenta el viento