Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Contenedores Puerto Las PalmasBorrasca Emilia en CanariasConexión aérea Canarias - SevillaLuchador de MMA 'Caracol'UD Las PalmasTerraza El Atlante
instagramlinkedin

El embrujo de Lorca revive en Antigua con el espectáculo “LUNA”: danza, música y poesía bajo el influjo lunar

El Auditorio de Antigua acoge “LUNA”, una propuesta escénica gratuita que fusiona flamenco, música clásica y la prosa de Federico García Lorca en una celebración artística de su vínculo con la Luna

Un momento de la obra en el Teatro Pérez Galdós

Un momento de la obra en el Teatro Pérez Galdós / Nacho González / Teatro Pérez Galdós

La Provincia

La Provincia

La luna, símbolo recurrente en la obra de Federico García Lorca, inspira el espectáculo “LUNA”, que se presenta el próximo 20 de diciembre a las 20:30 horas en el Auditorio de Antigua, en Fuerteventura. La entrada es gratuita, y el evento se convierte en una oportunidad imperdible para los amantes de la poesía, la danza flamenca y la música clásica española.

“LUNA” no es solo un homenaje escénico, sino una inmersión profunda en el universo simbólico del poeta granadino, donde la Luna representa belleza, muerte, misterio y deseo. Esta propuesta artística se articula como una danza teatral que explora la relación íntima, casi obsesiva, entre Lorca y el satélite nocturno, un elemento recurrente y esencial en su producción literaria.

Una puesta en escena que fusiona música, danza y palabra

El espectáculo plantea una fusión multidisciplinar de gran sensibilidad artística. Sobre el escenario, el público será testigo de una combinación de poesía recitada, canto, danza flamenca y música en vivo. Cada disciplina se entrelaza para componer una narrativa sensorial que rinde tributo a Lorca y a su emblemático “Romance de la luna, luna”, donde la Luna se convierte en una figura trágica, seductora y fatal.

La dirección escénica ha diseñado una atmósfera poética y emocional en la que la Luna no solo es protagonista, sino también testigo y cómplice del destino del poeta. El resultado es un viaje onírico que transita entre la vida, el deseo y la muerte.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents