El embrujo de Lorca revive en Antigua con el espectáculo “LUNA”: danza, música y poesía bajo el influjo lunar

La luna, símbolo recurrente en la obra de Federico García Lorca, inspira el espectáculo “LUNA”, que se presenta el próximo 20 de diciembre a las 20:30 horas en el Auditorio de Antigua, en Fuerteventura. La entrada es gratuita, y el evento se convierte en una oportunidad imperdible para los amantes de la poesía, la danza flamenca y la música clásica española.

“LUNA” no es solo un homenaje escénico, sino una inmersión profunda en el universo simbólico del poeta granadino, donde la Luna representa belleza, muerte, misterio y deseo. Esta propuesta artística se articula como una danza teatral que explora la relación íntima, casi obsesiva, entre Lorca y el satélite nocturno, un elemento recurrente y esencial en su producción literaria.

Una puesta en escena que fusiona música, danza y palabra

El espectáculo plantea una fusión multidisciplinar de gran sensibilidad artística. Sobre el escenario, el público será testigo de una combinación de poesía recitada, canto, danza flamenca y música en vivo. Cada disciplina se entrelaza para componer una narrativa sensorial que rinde tributo a Lorca y a su emblemático “Romance de la luna, luna”, donde la Luna se convierte en una figura trágica, seductora y fatal.

La dirección escénica ha diseñado una atmósfera poética y emocional en la que la Luna no solo es protagonista, sino también testigo y cómplice del destino del poeta. El resultado es un viaje onírico que transita entre la vida, el deseo y la muerte.