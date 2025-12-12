Fuerteventura lanza al espacio el primer pseudosatelite no tripulado

Canarias y Fuerteventura marcan un hito en el ámbito aeroespacial con el lanzamiento del primer vuelo de un pseudosatélite civil realizado en Europa. La operación, desarrollada desde Canarias Stratoport, en la isla majorera, supone el inicio de una nueva etapa para la aviación de gran altitud y la innovación tecnológica en el archipiélago.

La operación consistió en el vuelo de una plataforma no tripulada de Mira Aerospace (Space42), con una envergadura de 18 metros y equipada con cámaras electroópticas e infrarrojas. Conforme al plan de vuelo establecido, la plataforma orbitó inicialmente sobre las instalaciones de Canarias Stratoport para verificar y validar los sistemas de vuelo.

Posteriormente, abandonó la isla por la costa noreste para realizar un trayecto sobre el mar, alcanzando una altitud máxima de 2.000 pies y una distancia de hasta 30 kilómetros. El aterrizaje se produjo sin incidencias a las 03:40 horas UTC en la misma pista majorera, tras un tiempo total de vuelo de dos horas y treinta y tres minutos.

Este primer vuelo forma parte de una serie de operaciones previstas para las próximas semanas, que culminarán con el acceso a la estratosfera durante el primer semestre de 2026. El proyecto se enmarca en el programa Canarias Geo Innovation 2030, impulsado por el Cabildo de Fuerteventura y el Gobierno de Canarias.

Todo ello se inscribe dentro de la Estrategia Aeroespacial de Canarias y del Programa Complementario de Biodiversidad del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, cofinanciado por la Comisión Europea. Desde el Parque Tecnológico se pone en valor la colaboración y el trabajo técnico desarrollado por los equipos de ENAIRE, especialmente el Centro de Control de Canarias.

También participaron la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, SAERCO y Murzilli Consulting, así como Telespazio Ibérica y Pegasus Aero Group, entidades líderes del proyecto, y el Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales (CATEC), como operador de la plataforma.

Asimismo, el citado centro valora de manera especial la implicación de su equipo técnico y del Consejo de Administración, así como el respaldo institucional de los últimos quince años por parte de los distintos presidentes del Cabildo insular, cuyo liderazgo ha permitido consolidar un proyecto estratégico de largo recorrido.

Este avance tecnológico consolida no sólo a la isla sino a Canarias como un enclave estratégico para la innovación aeroespacial y la aviación de gran altitud.