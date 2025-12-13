Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fuerteventura cierra varias instalaciones por la borrasca Emilia que también afecta al transporte

El Cabildo de Fuerteventura ha cerrado temporalmente el Complejo Ambiental de Zurita y los puntos limpios, además de suspender las líneas de guagua 111 y 3 por la borrasca Emilia

Coche atrapado en una inundación en Puerto Lajas, en Puerto del Rosario (Fuerteventura), este sábado, por la borrasca Claudia

EFE

Puerto del Rosario

El Cabildo de Fuerteventura ha informado este sábado del cierre temporal del Complejo Ambiental de Zurita y de los puntos limpios, así como de la suspensión de las líneas 111 y 3 de guagua como consecuencia de la borrasca Emilia.

Las instalaciones del Complejo Ambiental de Zurita permanecerán cerradas temporalmente desde este sábado debido a que los efectos de la borrasca Emilia imposibilitan el acceso de los camiones a las celdas del complejo, ha indicado en un comunicado.

El Cabildo majorero ha recordado que, ante la activación del Plan Territorial Insular de Emergencias de Protección Civil de la Isla de Fuerteventura (PEIN), permanecen cerrados también los puntos limpios, dependientes de la Institución insular.

Líneas de guaguas afectadas

Se informa igualmente que el servicio de transporte regular se ve afectado por las consecuencias de la borrasca, quedando suspendida temporalmente la operativa de la línea 111 entre Morro Jable y Cofete, y deshabilitada la parada del pueblo de Las Salinas que afecta a la línea 3 por la propia seguridad de las personas usuarias.

La Corporación insular ha rogado disculpas a las personas usuarias afectadas, esperando poder reabrir dichas instalaciones y servicios desde que las condiciones meteorológicas lo permitan.

