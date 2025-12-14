AM valora las cuentas regionales de unos 140 millones para Fuerteventura

Asamblea Majorera (AM) ha valorado el presupuesto autonómico de 2026 para la isla, cercano a los 140 millones de euros. Esta cifra, a juicio de los nacionalistas, sitúa a Fuerteventura como la isla que más crece en inversión para 2026, con 37 millones de euros más que en el último año de la pasada legislatura. La sanidad y carreteras lideran las inversiones.

«Fuerteventura contará con un presupuesto histórico que pone la sanidad y las demandas sociales en el centro», argumentan desde AM-CC. Con un total de 139.928.193 euros, la asignación presupuestaria para el próximo ejercicio incluye partidas claves para el desarrollo de la isla, entre ellas destacan infraestructuras como el tramo de carretera Aeropuerto - Pozo Negro con 18.043.235 euros adjudicados, el CAE de La Lajita que asciende a 700.000 euros o el Palacio de Justicia.

Además, aseguran los nacionalistas, que se apuesta por el tercer sector con partidas nominadas por un cómputo total de más de 500.000 euros y la inversión en infraestructura sociosanitaria por un 1 millón de euros.

Las cuentas autonómicas también recogen para Fuerteventura cuestiones como el desarrollo de infraestructuras de regadío por valor superior a los 3 millones y medio, o actuaciones para la mejora de la gestión del agua como el saneamiento en El Cotillo por 1.330.000 euros o la ampliación de la EDAR Puerto del Rosario, deshidratación de fangos y regulación de aguas tratadas, una actuación que cuenta con una partida de 1.000.0000 euros. Asimismo, se incluye una actuación integral SAU 8 Majanicho «para acabar con el impacto ambiental que se generó en esta zona».

Durante la comparecencia ante los medios, intervino el Secretario insular del partido y diputado por Fuerteventura, Mario Cabrera González, y el diputado autonómico y portavoz del Grupo Nacionalista Canario, José Miguel Barragán Cabrera, para explicar las cuentas que ha destinado el Gobierno de Canarias a la isla de Fuerteventura.

Desde la Ejecutiva insular de AM-CC se destaca la inversión en sanidad, que asciende a los 6.599.649,57 euros. El Ejecutivo canario destinará 2,25 millones de euros para obras, reformas y equipamiento. Además, la partida para el CAE de La Lajita se amplía hasta los 700.000 euros. Al respecto, Mario Cabrera detalló que se trata de «una partida esencial, tras la licitación de la redacción del proyecto de esta infraestructura por casi medio millón antes de finalizar el año». Además, añadió que «es una actuación que permaneció cuatro años en el olvido por el Pacto de las Flores y que en este último periodo de legislatura ha recibido un gran impulso. Con ello, iniciamos el camino para lograr el futuro Hospital del Sur, y que Fuerteventura se convierta en la primera isla no capitalina en contar con dos hospitales».