El Cabildo de Fuerteventura desactiva el Plan de Emergencias tras el paso de la borrasca Emilia
El mal tiempo dejó rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora en Fuerteventura y precipitaciones de casi 40 litros por metro cuadrado en La Oliva
El Cabildo de Fuerteventura ha desactivado el Plan Territorial Insular de Emergencias de Protección Civil de la Isla de Fuerteventura (PEIN) a las 14.00 horas de este domingo, tras la actualización de las alertas meteorológicas por parte de la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias y el paso de la borrasca Emilia.
La Corporación insular ha indicado en un comunicado que aunque la borrasca Emilia pierde intensidad en Fuerteventura "no hay que bajar la guardia" porque "las infraestructuras pueden haber sufrido daños por el viento y el agua", motivo por el que ha pedido mantener la prudencia y seguir las indicaciones de las autoridades.
La Corporación insular ha agradecido la colaboración ciudadana en la toma de precauciones pertinentes, en una situación que ha transcurrido "sin incidencias relevantes".
Viento de 90 kilómetros por hora
El Servicio de Seguridad y Emergencias del Cabildo de Fuerteventura, en estrecha coordinación con el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 1-1-2) y el resto de administraciones y los servicios de los diferentes ayuntamientos, ha mantenido una vigilancia continua ante la situación meteorológica generada por la borrasca Emilia, indica la nota.
A lo largo de la borrasca, se han realizado diversas asistencias, especialmente en el centro-norte de la isla.
Como datos acumulados, se han alcanzado rachas de viento de 90 kilómetros por hora en el muelle de Corralejo, precipitaciones de casi 40 litros por metro cuadrado en La Oliva, y temperaturas de hasta 10 °C en Betancuria
- DIRECTO | La borrasca Emilia cubre de nieve el Teide
- Pelea en Mesa y López: rompe de un puñetazo la luna trasera de un coche y el conductor lo atropella y huye
- Las Palmas de Gran Canaria recomienda a la población permanecer en casa por las incidencias de la borrasca Emilia
- Lukovic y Cedeño se bajan del chárter de la UD Las Palmas: van a Ceuta por Málaga y barco desde la bahía de Algeciras
- Tiene solo cuatro letras y es de origen canario: este es el nombre de moda en España
- Gran Canaria registra hasta el mediodía de este viernes las mayores lluvias del archipiélago por la borrasca Emilia
- La marquesina fantasma que han construido unos vecinos de Las Palmas de Gran Canaria para que la guagua pase por su barrio
- El Colegio Salesianas María Auxiliadora de Las Palmas de Gran Canaria celebra un mercadillo navideño