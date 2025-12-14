El Cabildo de Fuerteventura desactiva el Plan de Emergencias tras el paso de la borrasca Emilia

El Cabildo de Fuerteventura ha desactivado el Plan Territorial Insular de Emergencias de Protección Civil de la Isla de Fuerteventura (PEIN) a las 14.00 horas de este domingo, tras la actualización de las alertas meteorológicas por parte de la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias y el paso de la borrasca Emilia.

La Corporación insular ha indicado en un comunicado que aunque la borrasca Emilia pierde intensidad en Fuerteventura "no hay que bajar la guardia" porque "las infraestructuras pueden haber sufrido daños por el viento y el agua", motivo por el que ha pedido mantener la prudencia y seguir las indicaciones de las autoridades.

La Corporación insular ha agradecido la colaboración ciudadana en la toma de precauciones pertinentes, en una situación que ha transcurrido "sin incidencias relevantes".

Inundación en Tarajalejo por la borrasca Emilia. / La Provincia

Viento de 90 kilómetros por hora

El Servicio de Seguridad y Emergencias del Cabildo de Fuerteventura, en estrecha coordinación con el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 1-1-2) y el resto de administraciones y los servicios de los diferentes ayuntamientos, ha mantenido una vigilancia continua ante la situación meteorológica generada por la borrasca Emilia, indica la nota.

A lo largo de la borrasca, se han realizado diversas asistencias, especialmente en el centro-norte de la isla.

Inundación en Tarajalejo por la borrasca Emilia. / La Provincia

Como datos acumulados, se han alcanzado rachas de viento de 90 kilómetros por hora en el muelle de Corralejo, precipitaciones de casi 40 litros por metro cuadrado en La Oliva, y temperaturas de hasta 10 °C en Betancuria