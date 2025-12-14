Radio Sintonía celebra un foro sobre el turismo y el empleo

La emisora majorera Radio Sintonía continúa celebrando sus actos del 30 aniversario. Hace escasos días puso en escena el foro ‘Conecta - Turismo y Empleo: El futuro de las islas’, con la participación de Jéssica de León, consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, donde se analizó cómo la industria turística impulsa el empleo generando economía en el ámbito regional. El evento fue dirigido por Santiago Travieso, director de la citada emisora, y coordinado por la periodista Marusa Hernández, junto a su equipo.

En el foro participó también Lucas Turón, mánager de los hoteles Paradisus Innside Fuerteventura, de Meliá Hotels Internacional, donde se desarrolla el proyecto Urdimbre; Leticia Pérez, orientadora del Centro Integral de Formación Profesional (CIFP) Marcial; Vicente García, docente y coordinador de la rama de hostelería del IES Puerto del Rosario, y Mario Sarabia, técnico del área de emprendedores de la Cámara de Comercio de Fuerteventura.

En el transcurso del foro se analizaron los últimos datos de paro en Canarias, correspondientes al mes de noviembre, y se hizo especial referencia en Fuerteventura. Según se traduce de los mismos, el desempleo desciende tanto en el Archipiélago como en la isla, lo que indica una tendencia positiva en el mercado laboral.

De León destacó que la industria turística sigue facturando récord en Canarias, «vamos a llegar a los 22.000 millones de euros, además, a través del empleo en el último año se han generado un 7,1% más de empleo turístico en Canarias y en Fuerteventura tenemos la menor cifra de desempleo desde el año 2008, con aproximadamente 5.600 desempleados».

La consejera regional también quiso poner en valor el trabajo desarrollado en torno a programas de formación y de emprendimiento.

Emprendedores

Se sumaron también al foro de Radio Sintonía los emprendedores Ubay Perdomo y Evelyn Roger, como casos de éxito en torno al emprendimiento en la isla. Evelyn ponía en marcha la ludoteca La sonrisa de MiMO hace dos años a raíz de las dificultades de la conciliación familiar con el empleo. Por su parte, Ubay Perdomo decide emprender y optar por las energías renovables tras completar su formación en el CIFP Majada Marcial. Es propietario de la empresa Electricidad y Energías Renovables UPER.