El Cabildo recupera más de un millar de gavias peparadas para el cultivo

El Cabildo de Fuerteventura ha acondicionado más de mil gavias y elementos del paisaje agrícola majorero durante este año gracias a la coordinación y el trabajo del servicio de Obras y Maquinaria.

La maquinaria de la institución insular ha empleado más de 4.500 horas de trabajo en acondicionar gavias, cuyos resultados pueden comprobarse en época de lluvias, como el reciente paso de la borrasca Emilia, que ha dejado la imagen de estas estructuras agrícola llenas por todo el territorio, permitiendo el aprovechamiento de este recurso para el campo majoreros. Para la presidenta insular, Lola García, «es importante potenciar estos trabajos para poner a punto sistemas de cultivo tradicionales, que son tan importantes para los profesionales del sector agrícola, el aprovechamiento del agua y como elemento identitario del paisaje majorero».

Imagen de gavias llenas de agua tras el paso de Emilia, en Guisguey. / ONDA FUERTEVENTURA

Por su parte, el consejero de Obras y Maquinaria, Blas Acosta, explica que el plan incluye actuaciones en todos los municipios, a petición de ayuntamientos y vecinos, manteniendo en perfecto estado gavias y sistemas de cultivo tradicional, elementos que facilitan la retención de nutrientes y tierras fértiles que, de otra forma, se perderían aguas abajo con las escorrentías».

Las gavias es un ingenioso sistema para aprovechar al máximo el agua de escorrentía, es decir, el agua procedente de la lluvia. Su construcción consiste en levantar unos trastones, que son unos muros de tierra que rodea la parcela de cultivo. En Fuerteventura, las gavias han jugado un papel fundamental no solo en el sector agrícola sino que suponen un elemento importante en la lucha contra la desertificación y la conservación del suelo de la Isla.