Fuerteventura se prepara para avanzar en la recogida selectiva de residuos

Fuerteventura se prepara para avanzar en la implantación de la recogida selectiva de la materia orgánica, gestionarla y valorizar sus residuos de forma eficiente, reduciendo la cantidad que acaba en vertedero y aprovechando mejor sus recursos.

El Complejo Ambiental de Zurita, en Puerto del Rosario, es la principal infraestructura insular para la gestión de residuos. El Gobierno de Canarias invierte 17 millones que permitirá avanzar de forma decisiva en la implantación de la recogida separada de la materia orgánica y en la reducción del vertido.

Las actuaciones permitirán poner en marcha, por un lado, la planta de clasificación, que separará y valorizará los residuos reciclables que no se separan en origen, y por otro la planta de compostaje, que transformará la fracción orgánica en compost utilizable para fines agrícolas, forestales y paisajísticos. Estas instalaciones serán clave para que la isla cumpla los objetivos de reciclaje y economía circular fijados para 2026, reforzando la coordinación entre el Gobierno canario, Cabildo y los ayuntamientos. Esta colaboración permitirá mejorar la eficiencia del sistema, reducir la huella ambiental y reforzar el desarrollo sostenible de la isla.

La Dirección General de Transición Ecológica se ha reunido con el Cabildo y los ayuntamientos para coordinar estas acciones.

La presidenta insular, Lola García, resaltó el compromiso de mejorar el tratamiento de los residuos. «La importancia de la coordinación interadministrativa para el quinto contenedor vendrá a mejorar el reciclaje de los biorresiduos, evitando su impacto en el entorno».