El Juzgado investiga al alcalde de Betancuria por un contrato menor de 53.391 euros

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de Puerto del Rosario ha abierto una investigación contra el alcalde de Betancuria, Enrique Cerdeña, por los presuntos delitos de prevaricación administrativa continuada, malversación de caudales públicos y acoso laboral. Así lo adelanta Diario de Fuerteventura en su edición digital. Además del alcalde de Betancuria, en el procedimiento judicial figura como investigada Elena Puchalt, secretaria e interventora municipal.

El citado diario majorero publica que el procedimiento judicial se inicia a raíz de una denuncia de Fiscalía, del pasado mes de julio, «en la que se detallaban una serie de hechos presuntamente delictivos. El Ministerio Fiscal considera que existen indicios suficientes, de tal manera que elevó la denuncia y documentación al Juzgado para que abriese una causa penal».

En la denuncia de la Fiscalía se apunta a un presunto delito de prevaricación administrativa, «imputable a Enrique Cerdeña, por ordenar como alcalde, mediante una resolución del 12 de agosto de 2024, al mes siguiente de acceder a la alcaldía, el pago de la certificación de una obra a un contratista con el que tiene una aparente estrecha relación personal, apunta el citado diario insular. «La clave de ese desembolso radica en que asciende a 53.391 euros, pero se incluyó en la relación de pagos de contratos menores municipales, pese a que superaba el límite de los 40.000 euros, que es el máximo para los contratos menores de obras».

El Ministerio Fiscal destaca que Cerdeña no era competente para efectuar esa orden, «ni el pago corresponde a un contrato menor, pues se trata de un procedimiento negociado sin publicidad; ni podría nunca corresponder, dado el importe y por imperativo legal, a dicha figura contractual. El órgano competente es el pleno municipal», según el fiscal.

Acoso laboral

En la relación de hechos que la Fiscalía ha trasladado al Juzgado también, según la publicación del diario majorero, se encuentra la exclusión de forma reiterada de las Mesas de Contratación del Ayuntamiento de Betancuria de la funcionaria titular, colocando en su lugar a una interina.

El Ministerio Fiscal subraya la presunta comisión de un delito de acoso laboral del alcalde de Betancuria por denegar a la citada funcionaria titular el acceso a la tramitación de expedientes o documentación necesaria para el desempeño de sus funciones.